Понедельник, 11 Августа 2025 17:41

АрмИнфо. Часть арцахских компаний больше не может быть включена в государственный регистр Армении. Об этом АрмИнфо сообщила главный специалист отдела регистрации в государственном регестре юридических лиц Айкухи Овсепян.

По ее словам, такая возможность компаниям была уже предоставлена ранее. "Решение было принято 22 ноября 2023 года, официально оно было опубликовано 7 декабря, а в законную силу вошло 17 декабря 2023 года. Согласно этому решению, в законе "О государственной регистрации юридических лиц" добавили статью, по которой функционирующие ранее в Арцахе компании должны были перерегистрироваться в Армении до 31 января 2024 года включительно. После этого по решению 258 N 21 июня 2024 года срок был продлен до 1 декабря", - сообщила главный специалист отдела регистрации.

Заметим, что действующие в Арцахе компании перестали функционировать в результате насильственного перемещения всего арцахского населения впоследствии очередного акта агрессии, предпринятого Азербайджаном 19 сентября 2023 года.

При этом, Овсепян считает маловероятным, что срок будет продлен во второй раз. По ее словам, в данный момент подобных решений пока что нет. "То есть все те компании или фирмы, которые не успели это сделать вовремя, больше не имеют этой возможности, и, по сути, действуют вне закона. А остальные продолжают осуществлять деятельность в Армении в качестве юрлиц ", - пояснила Овсепян.

Отметим, что в АрмИнфо также попытались получить информацию о том, скольким арцахским компаниям удалось перерегистрироваться в Армении. Однако данной информации нам не предоставили, поскольку ее дают лишь по письменному запросу, таким образом, создавая бюрократическую волокиту.

Напомним, что 19 сентября 2023 года Азербайджан под предлогом "антитеррористической операции" предпринял очередной акт агрессии в отношении Арцаха. Этому предшествовала практически 10-и месячная блокада непризнанной республики. С начавшей осенью 2020 года вражеской агрессии, которая в сентябре 2023 года завершилась полной этнической чисткой Арцаха, свыше 150 тысяч арцахцев лишились Родины и стали беженцами.