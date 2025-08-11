Понедельник, 11 Августа 2025 15:42

АрмИнфо. Канада приветствует соглашения, достигнутые на прошлой неделе между премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Парафировав мирное соглашение и признав суверенитет и территориальную целостность Армении и Азербайджана, эти страны предприняли важные шаги на пути к достижению справедливого и прочного мира для народов региона. Об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Канады Аниты Ананд.

Согласно ее заявлению, Канада высоко ценит лидерство президента США Дональда Трампа и достижения Вашингтона в достижении соглашения. Подобные соглашения, достигнутые путем дипломатических переговоров,

открывают чёткий путь к всеобъемлющему миру между Арменией и Азербайджаном, что будет способствовать решению остающихся вопросов, включая освобождение всех армянских задержанных и военнопленных, право на безопасное и достойное возвращение армянских гражданских лиц и сохранение культурного наследия.

Канада принимает к сведению решение о роспуске Минской группы ОБСЕ и по-прежнему привержена поддержке любого будущего соглашения, которое обеспечит принципы неприменения силы, уважения территориальной целостности и права на самоопределение.

"Канада подтверждает свою приверженность долгосрочному миру, стабильности и процветанию на Южном Кавказе, в том числе посредством политического урегулирования нагорно-карабахского конфликта путём переговоров", - говорится в заявлении.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 8 августа подписали совместную декларацию по итогам трехстороннего саммита в Белом доме под председательством президента США Дональда Трампа.