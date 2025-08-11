Понедельник, 11 Августа 2025 15:35

АрмИнфо. Состоялся телефонный разговор премьер-министра Никола Пашиняна с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Как сообщает пресс-служба армянского кабмина, премьер-министр представил президенту РФ результаты состоявшихся 8 августа в столице США Вашингтоне переговоров, в частности, парафирование <Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Арменией и Азербайджаном>, совместное обращение в ОБСЕ о роспуске механизмов Минской группы ОБСЕ, разблокирование региональных коммуникаций в рамках принципов территориальной целостности, суверенитета и юрисдикции стран и на основе взаимности, а также проект <Дорога Трампа во имя международного мира и процветания>. Премьер-министр выразил уверенность, что установление мира между Арменией и Азербайджаном открывает новые возможности не только для Армении и Азербайджана, но и для всех стран региона. Собеседники договорились продолжить активные контакты и политический диалог.

Пресс-служба Кремля, в свою очередь, информирует, что телефонный разговор состоялся по инициативе армянской стороны. <Владимир Путин отметил важность шагов, способствующих обеспечению устойчивого мира между Ереваном и Баку. Подтверждена готовность российской стороны содействовать - в русле известных трехсторонних договоренностей на высшем уровне 2020-2022 годов - комплексной нормализации армяно-азербайджанских отношений, включая разблокирование транспортных коммуникаций в регионе. Владимир Путин, в свою очередь, рассказал об основных итогах беседы со спецпосланником Президента США Стивеном Уиткоффом и подготовке к встрече с Дональдом Трампом на Аляске. Премьер-министр Армении приветствовал шаги, направленные на мирное урегулирование украинского кризиса. Затронуты некоторые актуальные вопросы двусторонней повестки дня с акцентом на дальнейшее развитие торгово- инвестиционного сотрудничества и взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза>,- сообщает Кремлин.ру.

Напомним, что 8 августа премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали в Вашингтоне совместную <декларацию о мире> из семи пунктов. Она предусматривает совместное обращение в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) о прекращении Минского процесса ОБСЕ и связанных с ним структур, а также создание транспортного коридора через армянскую территорию, который соединит Азербайджан с его нахичеванским эксклавом, окруженным Арменией, Турцией и Ираном. Проект TRIPP (Trump Route for International Peace and Prosperity, в переводе - "Маршрут Трампа ради международного мира и процветания>, 42-х км дорога на юге Армении, которая отдаст управление дорогой США на 99 лет), по мнению экспертов, способен существенно изменить геополитическую ситуацию на Южном Кавказе.

Кроме того, Вашингтон и Ереван подписали отдельный меморандум, предполагающий участие США в строительстве и управлении этой инфраструктуры непосредственно на юге Армении. "Это означает, что Соединенные Штаты будут сотрудничать с Арменией для реализации этого инфраструктурного проекта и осуществления инвестиций", - пояснил в эфире армянского общественного телевидения председатель постоянной парламентской комиссии по вопросам внешних отношений Саргис Ханданян из правящей партии "Гражданский договор".