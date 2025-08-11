Понедельник, 11 Августа 2025 12:53

АрмИнфо. Заместитель министра иностранных дел Ваан Костанян, координирующий двусторонние отношения с Ираном, 12 августа посетит Тегеран. Об этом 11 августа на брифинге сообщил официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.

А сегодня, как отметил Багаи, состоится телефонный разговор президента Ирана и премьер-министра Армении.

Официальный представитель МИД ИРИ заметил, что Иран выступает против вмешательства внерегиональных сил в Южный Кавказ.

"Иран, приветствуя расширение региональных каналов связи в целях экономического развития, подчёркивает, что эти действия не должны нарушать международное право, международные границы, национальный суверенитет или геополитические структуры. С точки зрения Ирана, вмешательство внерегиональных сил в этот регион наносит ущерб безопасности и стабильности региона, и Иран уже открыто выразил своё несогласие", - заявил Багаи.