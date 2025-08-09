Суббота, 9 Августа 2025 17:22

АрмИнфо. Конгрессмен Фрэнк Паллоне назвал необоснованным решение США отказаться от применения статьи 907 в отношении Азербайджана (Freedom Support Act - положение американского законодательства, принятое в 1992 году, которое запрещало правительству США оказывать военную и техническую помощь правительству Азербайджана). Об этом он написал в своем миркооблоге в Х, комментируя вчерашнюю встречу лидеров США, Армении и Азербайджана в Вашингтоне.

Поприветствовав прогресс, достигнутый в нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном во время встречи в Белом доме, он однако отметил, что наличие транспортного коридора через Юг Армении создаст трудности для страны. Конгрессмен выразил надежду, что прямое участие США приведёт к справедливому и прочному мирному соглашению и прекращению экономической блокады Армении со стороны Азербайджана и Турции.

Он заметил, что любое окончательное соглашение должно включать в себя надёжные механизмы по гарантии безопасности для Армении в случае нарушения Азербайджаном своих обязательств. <В этом контексте отказ США от применения статьи 907 Закона о поддержке свободы необоснован. Нет никаких оснований для оказания военной помощи Азербайджану>, - подчеркнул Паллоне.

Конгрессмен также отметил, что необходимо сделать всё возможное, чтобы заставить президента Азербайджана Ильхама Алиева освободить армянских военнопленных и политзаключённых, удерживаемых в Баку, а также вывести свои войска с суверенной территории Армении.

Вместе с тем Паллоне упомянул и арцахцев. Он отметил, что у США есть моральное обязательство обеспечить безопасное, достойное и устойчивое возвращение насильственно перемещенных армян Арцаха на свою родину, в Нагорный Карабах.