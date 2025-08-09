Суббота, 9 Августа 2025 15:23

АрмИнфо. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе поприветствовал подписание мирного договора между Арменией и Азербайджаном, назвав это историческим моментом, как для двух стран, так и для региона и всего мира.

Поздравив лидеров США, Армении и Азербайджана в своем микроблоге в Х, он подчеркнул, что с подписанием исторического соглашения в регионе открывается новая эра стабильности и экономического развития. <Грузия всегда поддерживала мир и сотрудничество в регионе и будет решительно поддерживать их в будущем>, - отметил Кобахидзе.