Суббота, 9 Августа 2025 14:45

АрмИнфо. Я уже говорил, что не было таких переговоров, в которых бы мы не поднимали тему о находящихся в неволе в Азербайджане наших соотечественников. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, отвечая в Вашингтоне на вопросы армянских СМИ.

При этом он подчеркнул, что данный вопрос обсуждался на самом высоком уровне. <Не буду входить в детали, учитывая опыт прошлого, воздержусь что-то говорить о результатах этих переговоров. Но, к сожалению, пока нет результатов. Не произошло того, чего мы ожидали. Но то, что мы на высшем уровне эти вопросы поднимали, поднимаем и будем поднимать - это очевидно>, - сказал Пашинян.

При этом он заметил, что эти гуманитарные вопросы могут быть решены в рамках достигнутого исторического прогресса между Арменией и Азербайджаном. Премьер подтвердил также, что речь идет и о военно-политическом руководстве Арцаха. <Мы не отделяем, мы гуманитарный вопрос рассматриваем в общем его контексте. И ранее мы такой позиции придерживались. Другой вопрос, что они по субъективным и объективным причинам решились частично>, - сказал он, добавив что работы будут продолжены в этом направлении.

Отметим, что до сих пор не известно точное число армянских военнопленных и заложников, удерживаемых в азербайджанских тюрьмах. По оценкам экспертов их несколько сотен. Сегодня власти Азербайджана подтверждают наличие у себя 23 армян. Среди удерживаемых в азербайджанском плену, в том числе 8 бывших и действующих представителей военно- политического руководства Арцаха. Это бывшие президенты Арцаха Аркадий Гукасян, Бако Саакян, Араик Арутюнян, бывший министр иностранных дел Давид Бабаян, а также спикер парламент Давид Ишханян, экс-командующий Армией обороны Арцаха, генерал Левон Мнацаканян, генерал Давид Манукян и экс-госминистр Рубен Варданян.