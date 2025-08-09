Суббота, 9 Августа 2025 14:05

АрмИнфо. Присутствие США делает очевидным, что мы имеем дело с соглашением поворотного значения, отказ от которого не выгоден ни одной из сторон. Подобное мнение выразил в Вашингтоне премьер-министр Армении Никол Пашинян, отвечая на вопрос о возможных рисках по невыполнению договоренностей азербайджанской стороной.

Он отметил, что достижение согласия между сторонами произошло в результате длительных и детальных переговоров, что говорит о том, что текст и формула, предложенные в нем, соответствуют интересам обеих стран. <Соответственно, мне сложно представить отказ от этого. Для чего? Чтобы было что?>, - вопросил глава правительства Армении.

Пашинян напомнил, что теперь Армения будет разблокированной, Азербайджан получит через территорию Армении надежную связь с Нахиджеваном, Армения по территории Азербайджана и Нахиджевана будет иметь жд-связь с Сюником, а также получит доступ к международной железнодорожной сети в направлении РФ, Центральной Азии, Китая. <Этим проектом мы реализуем колоссальный транзитный потенциал, который принесет существенные доходы для обеих стран>, - сказал Пашинян, заметив, что не видит целесообразности в отказе от достигнутого соглашения. Он подчеркнул также, что сейчас необходимо воодушевлено заниматься реализацией договоренностей и проектов.