Суббота, 9 Августа 2025 10:20

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев в Вашингтоне по итогам трехстороннее встречи с участием президента США Дональда Трампа подписали совместную декларацию о достижении мира между странами. Об этом сообщают международные СМИ.

В рамках встречи главы МИД Армении и Азербайджана парафировали соглашение «Об установлении мира и межгосударственных отношений между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой». Парафированный текст соглашения будет опубликован 11 августа.

Также стороны подписали совместное обращение в ОБСЕ о прекращении деятельности Минской группы ОБСЕ и связанных с ней структур.

Кроме того, обе страны подписали несколько двусторонних соглашений с Соединенными Штатами.

Отмечается, что в декларации лидеров Армении и Азербайджана по итогам встречи в Белом Доме подчеркивается необходимость продолжения дальнейших действий для достижения подписания и окончательной ратификации соглашения.

Стороны также подтвердили важность открытия коммуникаций между двумя странами для внутригосударственных, двусторонних и международных перевозок в целях содействия миру, стабильности и процветанию в регионе и его соседях на основе уважения суверенитета, территориальной целостности и юрисдикции государств. Эти усилия включают открытие прямого сообщения между основной территорией Азербайджана и Нахичеванской автономной республикой через Армению

«Армения будет сотрудничать с США и совместно определенными третьими сторонами для разработки рамок проекта соединения «Международный маршрут мира и процветания Трампа» (TRIPP) на территории Армении. Мы подтверждаем наше стремление добросовестно продолжать усилия для достижения этой цели в кратчайшие сроки», — говорится в декларации.

Стороны также признают необходимость наметить курс на светлое будущее, не связанное конфликтами прошлого.

«Созданы условия для того, чтобы наши народы начали выстраивать добрососедские отношения на основе нерушимости международных границ и недопустимости применения силы для захвата территорий после конфликта. Эта реальность, которая не подлежит и никогда не должна подлежать пересмотру, открывает путь к закрытию главы вражды между нашими народами. Мы решительно отвергаем и исключаем любые попытки реванша сейчас и в будущем», — говорится в декларации.

«Более 35 лет Армения и Азербайджан ведут болезненный конфликт, который принес огромные страдания обоим народам. Многие пытались найти решение проблемы, включая Европейский союз и Россию, которые активно работали в этом направлении, но им это так и не удалось», — заявил по итогам встречи президент США Дональд Трамп. По его словам, Армения устанавливает исключительное партнерство с Соединенными Штатами для развития транспортного коридора, инфраструктуру которого будут создавать американские организации.

Как считает политический аналитик Айк Халатян, то что произошло в Белом Доме - полное фиаско армянской стороны, что было вполне ожидаемо. Выигравшие — Азербайджан, Турция и США. Алиев получил дорогу через Сюник, роспуск Минской группы ОБСЕ, отказ США от 907 поправки. Трамп получил еще одно «урегулирование» в свою копилку на приобретение Нобелевской премии мира.

А что получила Армения, - задается вопросом аналитик? Коммуникации через Азербайджан в Россию и Иран — нет. Принцип взаимности в вопросе коммуникаций — нет. Освобождение пленных — нет.

«Пашинян сегодня ради сохранения своей личной власти решил пожертвовать суверенитетом и интересами страны, будущих поколений, как раньше с той же целью сдал Арцах. Но я все же верю, что не все еще потеряно. В случае смены власти в Армении у нас еще есть шанс выбраться из той пропасти, куда нас загнала действующая власть во главе с Пашиняном. Если он удержится — можно считать, что конец армянской государственности лишь вопрос времени. А до этой финальной точки продолжение потерь и унижений», - отмечает Халатян на своей страничке в Фейсбук.