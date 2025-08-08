Пятница, 8 Августа 2025 20:42

АрмИнфо. Решением Апелляционного уголовного суда обыски в квартирах сына бизнесмена Самвела Карапетяна - Нарека Карапетяна и его невестки Лилит Карапетян признаны незаконными. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил адвокат ГК "Ташир" Армен Фероян.

По словам адвоката, жалобы на пересмотр решений, вынесенных судьями суда первой инстанции Давидом Аргаманяном и Масисом Мелконяном, по выдаче разрешений на обыск в квартирах 8 августа 2025 года, были удовлетворены, а акты, вынесенные этими судьями, отменены.

"Судья Апелляционного уголовного суда Армении Вазген Рштуни и Армен Бекташян констатировали, что данными решениями были нарушены права Нарека и Лилит Карапетян. Таким образом, Апелляционный суд подтвердил, что обыски, проведенные в указанных квартирах, были незаконными. Призываем соответствующие органы впредь воздерживаться от подобных действий", - написал адвокат.

Напомним, что меценат и президент ГК "Ташир" Самвел Карапетян был задержан ночью 18 июня в Ереване правоохранительными органами Армении после того, как выразил поддержку Армянской Апостольской Церкви. В ответ на это последовали открытые угрозы со стороны премьер- министра. В ночь на 19 июня ереванский суд общей юрисдикции арестовал Самвела Карапетяна сроком на два месяца. Он содержится в УИУ "Ереван- Кентрон" (известный "подвал КГБ" в здании СНБ Армении). Ему инкриминируется публичные призывы к захвату власти в стране. Карапетян вины не признает.

Добавим, что Самвел Карапетян и его семья выиграли арбитражный спор против правительства Армении по делу об огосударствлении ЭСА. Рассмотрение дела проходило в Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма (SCC) на основании Соглашения между Арменией и Кипром о поощрении и взаимной защите инвестиций от 18 января 1995 года. Суд постановил, что Армения обязана воздержаться от применения поправок, недавно принятых парламентом в законы "Об энергетике" и "Об органе по регулированию общественных услуг", а также от любых дальнейших шагов, направленных на изъятие активов ЭСА.

Тем не менее, правительство Армении, заявило, что решение Стокгольмского арбитража не будет выполнено.