Пятница, 8 Августа 2025 19:43

АрмИнфо. Совет по защите прав арцахцев отныне будет действовать как открытое общественное движение, основываясь в своей деятельности на 12 требованиях, объявленных на митинге 29 марта.

Как сообщает пресс-служба Совета, в связи с этим решением в состав Совета больше не будут входить государственные чиновники и представители пяти парламентских фракций Национального собрания Республики Арцах. "Это решение было принято, чтобы обеспечить общественный характер деятельности Совета и избежать возможной взаимосвязи с политическими структурами. Этими обстоятельствами было также обусловлено решение о выводе офиса Совета из здания представительства Республики Арцах", - пояснили в Совете по защите прав арцахцев.

Однако, в Совете сообщили, что это не исключает сотрудничества с государственными институтами НКР в инициативах, которые служат интересам арцахского народа. В связи с реорганизацией Совета, в пресс- службе объявили о пополнении его состава новыми общественными деятелями, учитывая опыт этих месяцев и активность различных организаций и деятелей. "Для того, чтобы присоединиться к совету или поддержать его, все желающие могут написать на страницу Света в Фейсбук. По завершении этого процесса, мы опубликуем список нового состава Совета", - отметили в Совете по защите прав арцахцев.

Кроме того, согласно источнику, в ближайшее время планируются новые региональные визиты, где на месте будут созданы команды Совета. Цель этих команд - формирование общеармянской повестки и обеспечение единства арцахцев. "Мы готовы также сотрудничать со всеми лицами и организациями, действующими в Армении и диаспоре, которые занимаются защитой прав арцахцев. С целью объединения усилий в ближайшем будущем мы планируем инициировать встречи и обсуждения с аналогичными структурами, действующими в Армении", - добавили в Совете.

Совет по защите прав арцахцев также сообщил, что вскоре выступит с еще одним заявлением, в котором представит продолжающиеся ошибки и упущения правительства Армении, которые все больше углубляют и обостряют существующие проблемы. "Мы призываем всех наших обеспокоенных соотечественников активно участвовать в работе Совета, чтобы совместными усилиями заявить о проблемах, с которыми сталкиваются арцахцы, и обеспечить их решение", - резюмировали в Совете.

Напомним, что 29 марта на площади Свободы в Ереване стартовал митинг за права арцахцев на коллективное возвращение, достойную и безопасную жизнь на родине, за обеспечение социально-экономических прав в Армении, за усилия по возвращению пленных и защиту культурного наследия Арцаха. В связи с подготовкой к проведению митинга был сформирован специальный совет, в состав которого вошли представители общественных организаций Арцаха, парламентских сил и отдельные лица. Совет отстаивает права арцахцев и ведет переговоры с правительством Армении по ряду вопросов.