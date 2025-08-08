Пятница, 8 Августа 2025 18:17

АрмИнфо. Защита бывшего председателя Комитета государственных доходов (КГД) Вардана Арутюняна намерена подать апелляционную жалобу, поскольку представленные обвинения с правовой точки зрения являются абсурдными. Об этом 8 августа в беседе с журналистами заявил адвокат Арутюняна, Армен Андрикян.

По его словам, в данный момент у них пока что нет окончательного решения по делу, однако есть выписка от суда, что экс-председателя КГД хотят посадить на 2 месяца. В частности, на основании злоупотребления должностными полномочиями, осуществлении антиконкурентного соглашения и отмывании денег.

В связи с этим адвокат напомнил, что еще в 2018 году по этому делу следователь уже принял решение, согласно которому в результате расследования не было обнаружено антиконкурентного соглашения. "По сути, мы имеем дело с ситуацией, когда 7 лет назад уголовное производство было прекращено, тогда как сегодня по тому же делу приписываются обвинения", - обратил внимание адвокат.

Как пояснил Андрикян, сегодня, в ходе заседания, было представлено доказательство, которое 7 лет назад было уже опровергнуто. "В связи со сложившейся ситуацией адвокатская группа намерена представить апелляционную жалобу. Примечательно, что даже в 2018 году не было достаточно оснований, чтобы Арутюняна еще тогда вызвали на допрос. Между тем, сегодня ему приписываются обвинения", - резюмировал адвокат.

Напомним, что ранее пресс-секретарь Антикоррупционного комитета Марина Оганджанян подтвердила АрмИнфо информацию о задержании бывшего председателя Комитета государственных доходов Вардана Арутюняна по обвинению в незаконном участии в предпринимательской деятельности, антиконкурентной деятельности и отмывании денег.

Армянские СМИ сообщали, что в основе инкриминируемого Арутюняну деяния лежит открытие им в период своего руководства КГД компании Norfolk Consulting, через которую осуществлялись незаконные, с точки зрения правоохранителей, действия. Вардан Арутюнян возглавлял Комитет государственных доходов РА в 2016-2018г.г. До этого он был руководителем компании "Газпром Армения".