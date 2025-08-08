Пятница, 8 Августа 2025 17:10

АрмИнфо. Очевидно, что для диктаторского режима, правящего в стране, нетерпимы все те люди, которые не мирятся с потерей Арцаха и новыми уступками. Такое мнение на своей странице в Фейсбук выразил оппозиционный депутат от блока "Армения" Гарник Даниелян в связи с заключением отца погибшего в 44-дневной войне солдата Мхитара Галеяна - Гарика Галеяна на 1,5 года тюрьмы.

"Отец героя окажется в заключении за то, что вылил питьевую воду на Романа Багдасаряна. Это беспрецедентно за всю историю судебной системы. Между тем, любящий Азербайджан блогер Роман Багдасарян весь день пропагандирует внутринациональную вражду и не привлекается к какой- либо ответственности", - обратил внимание депутат.

Оппозиционер в этом ключе напомнил, что ранее на 2 месяца был арестован отец погибшего в 44-дневной войне героя Акопа Ростомяна, Ара Ростомян. Депутат заметил, что он также был задержан по сфабрикованным обвинениям, за поддержку протестного движения "Священная борьба".

"Выходит, что представители этой власти, угрожающие отрезать язык и уши, или плюющие на гражданина, имеют право делать все, что угодно, в то время как отца героя отправляют в тюрьму за случай, не содержащий состава преступления. Группа людей, подвергшая насильственному приводу родителей героев в Ераблуре, не имеет никакой красной линии. Через несколько дней, 17 августа, в день рождения Мхитара, Гарик Галеян со своей женой и маленьким сыном должен был посетить Ераблур. Гарик Галеян и Ара Ростомян - политзаключенные. Арест этих достойных людей, отдавших сыновей родине, не будет прощен", - резюмировал Даниелян.

Как ранее сообщало АрмИнфо, Апелляционный суд Армении частично удовлетворил жалобу защиты, однако поставил, что отец погибшего в 44-дневной войне солдата Мхитара Галеяна - Гарик Галеян, должен быть приговорен к 1,5 годам тюремного заключения.

Напомним, что Гарику Галеяну были предъявлены обвинения в хулиганстве и незаконном обороте наркотиков, поскольку при нем были "обнаружены" 3 пакета марихуаны и сильные обезболивающие препараты. Адвокат все обвинения считает надуманными и политически мотивированными, цель этих обвинений - дискредитация Галеяна, который неоднократно участвовал в протестных акциях родителей погибших солдат.