Пятница, 8 Августа 2025 16:00

АрмИнфо. Многочисленные утечки информации показывают, что ни один документ, подписанный в США, не имеет ничего общего с реалиями международной политики. Об этом пишет политолог Манвел Саркисян, касаясь сегодняшней встречи лидеров США, Армении и Азербайджана в Вашингтоне.

Он напомнил, что в рамках этой встречи ожидается подписание некого документа между Арменией и Азербайджаном. Однако, Саркисян считает, что цель президента США далеко не в намерении урегулирования противоречий между странами. "Таким образом, Трамп получил еще один ресурс от стран региона для реализации своей "политики мира". И неслучайно он назвал свой план "путь Трампа к международному миру и процветанию". Он прямо не упомянул Армению и Азербайджан для получения Нобелевской премии. То, что они подпишут друг с другом, никого не волнует. Это не имеет никакого отношения к предполагаемому делу", - считает политолог.

Между тем, по словам политолога, весь процесс к миру является в действительности силовой зачисткой путей, ведущих к укреплению Соединенных Штатов. "То есть, сам путь больше похож на войну в надежде заключить мир под эгидой Соединенных Штатов. Примечательно, что момент для получения "лакомого куска" в виде Сюника на Южном Кавказе был выбран очень удачно. Поскольку власти Армении цепляются за мир любой ценой, а у Азербайджана, окруженного Россией и Ираном, не было альтернативы, кроме как присоединиться к инициативе США, одобренной Арменией", - заметил эксперт.

Таким образом, по его словам, на хрупком краю территории Армении, Сюнике, сформировался новый узел взаимодействий мирового масштаба. Он напомнил, что мир находится в процессе разрушения прежней структуры мирового порядка еще с 1989 года. "Кто там выживет, а кто проиграет, покажет время. Обычно выживают те, кто способен участвовать в формировании новых реалий", - считает политолог.

Он также заметил, что если раньше действия мировых держав были направлены на построение нового мирового порядка с приоритетом суверенитета, территориальной целостности и универсальных принципов прав человека, то формирование новой структуры международного порядка происходит, наоборот, за их счет. "Уже заметно, что для такого радикального передела узакониваются ранее чуждые понятия, такие как "аренда государственных территорий", "насильственное перемещение народов", "аннексия государств". В то же время принцип поощрения некогда любимой идеи коллективной безопасности вызывает только раздражение и недоверие. Так что лучше бы никому не спешить и подумать о том, как не путать мир с войной", - резюмировал Саркисян.

Напомним, что сегодня, 8 августа, в Белом доме состоится трехсторонняя встреча лидеров США, Армении и Азербайджана. Встреча Трампа с Пашиняном запланирована на 14:30 по вашингтонскому времени (22:30 по ереванскому времени), с Алиевым - в 15:20 (23:20 по ереванскому времени). По завершении двусторонних переговоров в 16:00 (24:00 по ереванскому времени) предусмотрено совместное заявление лидеров США, Азербайджана и Армении.