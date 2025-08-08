Пятница, 8 Августа 2025 14:38

АрмИнфо. Посредством премьер­министра Никола Пашиняна, Турция пробьёт через территорию Армении прямой путь к Азербайджану, Каспию и Средней Азии, а вместе с ней - НАТО и США, которые заполучат, таким образом, свой бонус. Такое мнение в своем телеграмм канале выразил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин в связи с предстоящей сегодня встречей Пашиняна с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне.

По словам Затулина, пока до конца неясно, что именно подпишут стороны, однако он выразил убеждение, что речь идет о сделке, в результате которой Америка приходит в регион, а Россия и Иран должны будут с этим смириться. "Вне зависимости от того, войдёт это в текст каких-либо соглашений или нет, будет поставлена точка над "и" в вопросе экстерриториального коридора через Сюник Армении и контроле над ним", - считает депутат.

Между тем, незримыми участниками встречи в Вашингтоне, по его словам, окажутся Турция, Россия, Иран, и возможно Израиль. При этом, как пояснил Затулин, если для Турции и Израиля, как и для США с Азербайджаном, это будет реализацией того, что принято называть национальными интересами, то для России и Ирана это станет перспективой утраты влияния и необходимости срочной корректировки планов, в частности, пересмотра судьбы коридора "Север-Юг" и его замены.

"Самым презренным во всём этом является участие Армении. По сути, "посадив себе на шею" Никола Пашиняна, его избиратели вынесли приговор самим себе и Армении. Никакими национальными интересами здесь не пахнет", - подчеркнул депутат Госдумы.

Касаясь же потери Россией контроля над ситуацией, Затулин отметил, что это является не только следствием каких-то просчётов, но объективным фактом ослабления страны в регионе, из-за войны в Украине и конфликта с Западом.

Напомним, что сегодня, 8 августа, в Белом доме состоится трехсторонняя встреча лидеров США, Армении и Азербайджана. Встреча Трампа с Пашиняном запланирована на 14:30 по вашингтонскому времени (22:30 по ереванскому времени), с Алиевым - в 15:20 (23:20 по ереванскому времени). По завершении двусторонних переговоров в 16:00 (24:00 по ереванскому времени) предусмотрено совместное заявление лидеров США, Азербайджана и Армении.