Пятница, 8 Августа 2025 13:33

АрмИнфо. Власти Армении довели дело до того, что нет конкретных обсуждений о том, каковы государственные интересы нашей страны - переговоры ведутся только об удовлетворении требований Азербайджана. Такое мнение на своей странице в Фейсбук выразил экс-омбудсмен Армении, глава фонда "Татоян" Армян Татоян в связи с предстоящей сегодня встречей премьер-министра Армении Никола Пашиняна с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне.

Татоян обратил внимание на тот факт, что пропаганда властей все эти дни последовательно скрывает от армянской общественности, какие решения планируется принять по итогам этих встреч. По его словам, все, кто поднимает эти вопросы, подвергаются нападкам и замалчиваются с помощью агрессивной пропаганды. "Между тем, власти постоянно меняют свои собственные позиции по жизненно важным вопросам внешней повестки, провозглашают "красные линии", а потом сами же их переступают", - считает Татоян.

Он также заметил, что в условиях полной неопределенности, Армению заполонили информацией, с помощью которой ведется последовательная, спланированная пропаганда оккупационных планов и интересов Азербайджана. "Таким образом, многие азербайджанские требования стали темами повестки дня. Создается впечатление, что конфликт с Азербайджаном связан не с Арцахом, а с Сюником, с суверенной территорией Армении", - подчеркнул экс-омбудсмен.

В связи с этим он заявил, что власти Армении в целях безопасности государства и его граждан, обязаны предоставить армянскому народу подробный отчет по вопросам, которые будут сегодня обсуждаться в Вашингтоне, а не вводить в очередной раз в заблуждение все общество.

Напомним, что сегодня, 8 августа, в Белом доме состоится трехсторонняя встреча лидеров США, Армении и Азербайджана. Встреча Трампа с Пашиняном запланирована на 14:30 по вашингтонскому времени (22:30 по ереванскому времени), с Алиевым - в 15:20 (23:20 по ереванскому времени). По завершении двусторонних переговоров в 16:00 (24:00 по ереванскому времени) предусмотрено совместное заявление лидеров США, Азербайджана и Армении.