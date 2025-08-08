Пятница, 8 Августа 2025 12:11

АрмИнфо. Нынешнее правительство Армении, в данном случае, министр экономики РА Геворк Папоян, пытается отвлечь внимание общественности от реальных проблем, за которые оно несёт ответственность. Об этом на своей странице в Facebook написал протоирей, отец Саак Саакян, комментируя заявление министра о том, что так называемый "церковный вопрос" продолжает оставаться в повестке дня властей.

По словам священнослужителя, следя за новостями и обращаясь к не столь популярной в наши дни теме, можно сделать вывод, что армянское государство сталкивается с серьёзными экономическими вызовами. Речь, в частности, идет о проблемах экспорта и импорта, продовольственной безопасности, инфляции. "Профессиональные круги могут представить этот перечень гораздо подробнее. В таких условиях озабоченность и участие министра экономики вопросами безбрачия или церковной дисциплины не только неуместны для государственного чиновника, но и могут быть восприняты как способ уйти от ответственности. Решение внутренних дисциплинарных вопросов церкви требует работы церкви и её высшей власти. Министру экономики следовало бы заняться вверенной ему сферой. Господин министр, граждане не призывали вас в епископы, а наделили вас полномочиями министра экономики", - заявил протоирей.

Ранее армянский премьер в рамках своей антицерковной кампании, запущенной в конце мая этого года, заявил о готовности возглавить процесс по отстранению от трона Католикоса всех армян. 7 июля в армянских СМИ началась тиражироваться информация, что в ближайшее время силовики предпримут еще одну атаку на Армянскую Апостольскую Церковь.