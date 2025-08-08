Пятница, 8 Августа 2025 11:55

АрмИнфо. На Ереванской телебашне устанавливается новая декоративная подсветка. Об этом сообщает телерадиовещательная компания РА.

В этой связи, как отмечает источник, 11,12 и 13 августа с 05:00 до 10:00 будет приостановлена цифровое вещание с Ереванской телебашни.