Пятница, 8 Августа 2025 11:17

АрмИнфо. Соединенные Штаты подтверждают свою заинтересованность в скорейшем достижении мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией. Об этом на брифинге заявил заместитель пресс- секретаря Госдепартамента США Томми Пиготт.

"Президент США Дональд Трамп и госсекретарь Марко Рубио неоднократно выражали надежду на скорое подписание соглашения. Оба подчеркивали это в своих выступлениях. Госсекретарь поднимает этот вопрос при каждой возможности", - сказал он.

Отвечая на вопросы о возможном подписании мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией в Вашингтоне, а также о позиции США по снятию блокады коммуникаций, представитель Госдепартамента посоветовал дождаться публикации результатов встречи в Белом доме.