Пятница, 8 Августа 2025 11:13

АрмИнфо. Сегодня в Белом доме состоится трехсторонняя встреча лидеров США, Армении и Азербайджана.

"Я с нетерпением жду встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Белом доме завтра на историческом саммите мира. Эти две страны много лет находятся в состоянии войны, что привело к гибели тысяч людей. Многие лидеры пытались положить конец этой войне, но безуспешно, до сих пор, благодаря "ТРАМПУ". Моя администрация уже довольно давно взаимодействует с обеими сторонами. 8 августа президент Алиев и премьер-министр Пашинян присоединятся ко мне в Белом доме на официальной церемонии подписания мирного договора", - отметил на своей странице в truthsocial.com президент США Дональд Трамп. Он отметил, что Соединенные Штаты также подпишут двусторонние соглашения с обеими странами о совместном развитии экономических возможностей, чтобы "мы могли полностью раскрыть потенциал региона Южного Кавказа". "Я очень горжусь этими мужественными лидерами, которые делают правильные вещи для великих народов Армении и Азербайджана. Это будет исторический день для Армении, Азербайджана, Соединенных Штатов и всего мира", - подчеркнул американский лидер.

Отметим, что встреча Трампа с Пашиняном запланирована на 14:30 по вашингтонскому времени (22:30 по ереванскому времени), с Алиевым - в 15:20 (23:20 по ереванскому времени). По завершении двусторонних переговоров в 16:00 (24:00 по ереванскому времени) предусмотрено совместное заявление лидеров США, Азербайджана и Армении.