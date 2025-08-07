Четверг, 7 Августа 2025 17:07

АрмИнфо. Армянский национальный комитет Америки (ANCA) выразил обеспокоенность в связи с тем, что возможные заявления или соглашения в Вашингтоне не затронут основных приоритетов, в частности, права армян Арцаха на возвращение, освобождения армянских военнопленных, международной защиты армянских христианских святынь и вывода вооруженных сил Азербайджана с суверенной территории Армении.

Как сообщает пресс-служба АРФ "Дашнакцутюн", такие опасения у комитета возникли в связи с информацией, что в рамках этой встречи под эгидой Белого дома, возможно, будет опубликовано заявление или меморандум о взаимопонимании с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Исполнительный директор вашингтонского офиса "Ай Дат" Арам Амбарян считает, что любое соглашение, которое считает естественным, а затем узаконивает насильственное перемещение 150 000 армян Арцаха, не является прогрессом. По его словам, это станет лишь шагом в направлении новой азербайджанской агрессии.

"Реальный мир необходимо строить с реализацией права на возвращение, освобождением заложников, защитой христианских святынь, выводом иностранных войск из Армении и принципом ответственности за военные преступления. Если Вашингтон хочет позиционировать себя в качестве мирного посредника на Южном Кавказе, он должен обеспечить, чтобы этот мирный процесс был реальным, основанным на ответственности, а не на угрозах, навязанных Армении. Армяне Америки решительно выступают против любого соглашения, которое заменяет справедливость адаптацией или ставит под угрозу жизни армян", - подчеркнул Амбарян.

В связи с вышесказанным Армянский национальный комитет Америки призвал всех участников запланированной встречи стремиться к принципиальному и прочному миру, основанному на справедливости, ответственности, возвращении насильственно перемещенных армян Арцаха, а также сохранении безопасности и суверенитета Армении.

Напомним, что ранее пресс-служба армянского правительства сообщила, что премьер-министр Армении Никол Пашинян с 7 по 8 августа посетит США. В Вашингтоне, согласно источнику, состоится двухсторонняя встреча Пашиняна с президентом США Дональдом Трампом, а также трехстороння, на которой будет присутствовать президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Между тем, Middle East Eye (MEE) со ссылкой на региональные источники, знакомые с ситуацией, анонсировал подписание между Ереваном и Баку Меморандума о взаимопонимании в Вашингтоне в пятницу. Отмечалось, что это обеспечит Трампу дипломатическое достижение, к которому он стремится в регионе с прошлого месяца.