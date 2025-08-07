Четверг, 7 Августа 2025 16:45

АрмИнфо. В этом году туристическо-музыкальный фестиваль "Фестивар" стартует 23 августа в Арташате.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе Министерства образования, науки, культуры и спорта (МОНКС) Армении, он проводится уже третий год подряд с целью стимулирования внутреннего туризма и культурной жизни.

В первый день фестиваля состоится концерт певца Саро Товмасяна в сопровождении Karen Sevak Band, а также распродажа-выставка местных товаров. Кроме того, для участников фестиваля будет организован трансфер к достопримечательностям региона.

Следующее мероприятие в рамках фестиваля состоится 13 сентября в Раздане, где пройдет концерт армянского певца Арута Памбукчяна в сопровождении Karen Sevak Band. А 21 сентября, в День Независимости Армении, на центральной площади Армавира в сопровождении Государственного симфонического оркестра Армении выступят различные артисты, имена которых будут объявлены в ближайшее время.

В МОНКС также сообщили, что с целью надлежащего проведения фестиваля правительство выделит более 211 млн. драмов.

Согласно источнику, фестиваль организован Общественной телекомпанией Армении (ОТА) при поддержке МОНКС.