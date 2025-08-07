Четверг, 7 Августа 2025 16:40

АрмИнфо. В рамках драматичной дипломатической попытки положить конец многолетнему конфликту президент США Дональд Трамп намерен в пятницу принять в Белом доме лидеров Армении и Азербайджана. Саммит, ставший кульминацией месяцев интенсивных закулисных переговоров, призван изменить геополитический ландшафт Южного Кавказа и закрепить за США роль центрального игрока в регионе, где долгое время доминировали Россия и Иран. В преддверии мирного саммита в Белом доме вашингтонский корреспондент Kyiv Post Алекс Рауфоглу побеседовал с несколькими официальными лицами США о ключевых событиях и деталях, связанных с проектом мирного соглашения.

Центральным элементом соглашения является новый коммерческий и инфраструктурный проект под названием "Маршрут Трампа для международного мира и процветания" (TRIPP). Этот инновационный проект призван решить самый спорный вопрос между двумя странами: транспортную связь. TRIPP создаст транзитный маршрут через юг Армении, обеспечив беспрепятственный доступ Азербайджана к его анклаву Нахичевань. Важно отметить, что официальные лица США в интервью Kyiv Post на условиях анонимности заявили, что этот маршрут сохранит "суверенитет, территориальную целостность и юрисдикцию" Армении. TRIPP не является военной или оборонной инициативой. Официальные лица чётко заявили, что США не предоставляют "жёстких гарантий безопасности" и не размещают войска на этом маршруте. Участие США будет исключительно коммерческим: США возьмут на себя ответственность за обеспечение "безопасной эксплуатации маршрута для всех сторон" посредством соглашений с "операторами высшего класса".

Этот саммит, продолжил Рауфоглу, представляет собой значительный отход от предыдущих, во многом зашедших в тупик, посреднических усилий. По словам высокопоставленных американских чиновников, путь к этому моменту начался с поездки спецпредставителя Трампа Стива Виткоффа в Баку в конце февраля, где установились "конструктивные связи" с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Это открыло двери для серии из пяти дополнительных визитов в регион представителей США, которые обнаружили общую уверенность среди лидеров Армении и Азербайджана в том, что "это момент". Чиновники подчеркнули, что нынешний геополитический климат, когда и Россия, и Иран отвлечены другими глобальными проблемами, создает уникальную возможность для обеих стран сделать "смелый шаг" к миру. По словам официальных лиц, в пятницу, 8 августа, Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подпишут в Белом доме несколько важных документов в присутствии президента Трампа. В частности, будет подписана совместная декларация, которая закрепит "конкретный путь к миру" и должна официально привести к полной нормализации отношений, которые лица охарактеризовали как "настолько близкие к необратимые, насколько это возможно". Кроме того, министры иностранных дел Азербайджана и Армении парафируют текст двустороннего мирного соглашения, переговоры по которому ведутся уже несколько месяцев.

Стороны также подпишут совместное письмо о выходе из Минской группы. Обе страны официально выйдут из Минской группы ОБСЕ - посреднической платформы, которая была признана "бесполезной" и нуждается в новом подходе.