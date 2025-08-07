Четверг, 7 Августа 2025 16:25

АрмИнфо. Правительство РА на заседании 7 августа утвердило места для приёма студентов в клиническую ординатуру и интернатуру на 2025/2026 учебный год с полной компенсацией государством стоимости обучения в виде студенческих льгот и наличием свободных мест для обучения.

Как отмечается в обосновании проекта решения, для приёма в клиническую ординатуру выделено 104 бесплатных места, из которых 10 выделены Министерству образования, науки, культуры и спорта РА, 75 - Министерству здравоохранения РА и 19 - Министерству обороны РА. Согласно решению, для приёма в интернатуру выделено 50 мест с полной компенсацией стоимости обучения государством в виде студенческих льгот и наличием свободных мест для обучения. МОНКС представило места на основе заявок, полученных от Министерства обороны РА, Министерства здравоохранения РА и Фонда "Ереванский государственный медицинский университет имени Мхитара Гераци".

Выделение мест в клинической ординатуре дает возможность обеспечить непрерывность образования, взаимозаменяемость врачей-специалистов по основным специальностям в системе здравоохранения и стабильность оказания медицинской помощи и обслуживания. Выделение мест в интернатуре направлено на решение проблемы неукомплектованности медицинскими кадрами Вооруженных Сил РА. По данным Министерства здравоохранения, пополнение кадрового состава региональных медицинских организаций в результате реализации программ целевой клинической ординатуры свидетельствует о том, что программа позволяет восполнить кадровый дефицит в региональных медицинских организациях на 20-40%.

По профессиям наиболее востребованы семейные врачи, анестезиологи­реаниматологи, терапевты, неврологи, хирурги, педиатры и др. Приём в целевую клиническую ординатуру осуществляется на конкурсной основе, обучение осуществляется по государственному заказу, ординаторам ежемесячно выплачивается стипендия.

После завершения обучения и получения права самостоятельно осуществлять профессиональную деятельность ординаторы обязаны заключить трудовой договор с организацией, рекомендованной Министерством здравоохранения, на условиях, предложенных Министерством, сроком не менее 3 лет. Решением правительства исполнительная власть также уполномочивает Министерство образования, науки, культуры и спорта перераспределять вакантные места в пределах выделенных мест на основании заявок профильных министерств или образовательных учреждений.