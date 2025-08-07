Arminfo.info


АРФД: пока не решены хотя бы гуманитарные вопросы, переговоры о мире - это издевательство над армянским народом

АРФД: пока не решены хотя бы гуманитарные вопросы, переговоры о мире - это издевательство над армянским народом

АрмИнфо.  Любая страна, заинтересованная в укреплении взаимного доверия между Арменией и Азербайджаном и установлении реального мира в нашем регионе, должна направить свои усилия на освобождение всех заключенных, содержащихся в Баку, вывод азербайджанских войск с территории Республики Армения и обеспечение права на возвращение насильственно перемещенных армян Арцаха. Об этом на своей странице в Facebook написал представитель Верховного органа партии АРФ "Дашнакцутюн", депутат Национального Собрания РА от оппозиционной фракции "Армения" Ишхан Сагателян.

Он отметил, что Армения уже пошла на весьма болезненные и "смелые" односторонние уступки, но эти уступки не только не стабилизировали ситуацию в регионе, но и еще больше разожгли аппетиты Азербайджана, открыв путь к новой войне.

"Пока не решены хотя бы гуманитарные вопросы, переговоры о мире - это издевательство над армянским народом.  Конечно, можно подписывать различные меморандумы о взаимопонимании по вопросу мира, можно делать десятки заявлений, но ни одно из них не принесет мира в регион. За всю историю ни одной державе не удавалось достичь мира, удовлетворив все требования агрессора.  Подобная политическая некомпетентность в конечном итоге привела к катастрофе для всех. Прежде чем это сделать, позвольте мне ещё раз отметить, что все достигнутые за это время соглашения совершаются за спиной народа и исключительно с одним человеком. Ни одна влиятельная политическая сила в Армении, ни одно лицо или структура с серьёзным авторитетом не поддерживают эти соглашения и политический курс действующего режима. Для реализации достигнутых соглашений режим вынужден каждый раз расширять волну репрессий, увеличивать число политзаключённых в стране. Поэтому те внешние силы, которые возлагают надежды на бесконечную уступчивость Пашиняна, должны хорошо знать, что сдержать волну общественного недовольства в долгосрочной перспективе бесконечными репрессиями невозможно", - подчеркнул парламентарий.

Напомним, что 7-8 августа в Вашингтоне состоится трехсторонняя встреча лидеров США, Армении и Азербайджана, на которой, как ожидается, будет подписан меморандум о взаимопонимании, направленный на нормализацию армяно- азербайджанских отношений.

