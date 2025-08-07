Четверг, 7 Августа 2025 15:13

АрмИнфо. Игнорируя право собственности и обязательства, возложенные международным судами, Азербайджан упорно проводит политику уничтожения Родины, надеясь таким образом лишить арцахский народ воли на возвращение.

Такое мнение на своей станице в Фейсбук выразил экс-министр культуры Арцаха Сергей Шахвердян в связи с публикацией Gougle Earth нового спутникового снимка столицы Нагорно-Карабахской Республики по состоянию на май 2015 года. Согласно этому снимку, как сообщил Шахвердян, уничтожено 8,7 га в 6-и исторических кварталов, 5,7 га в университетском квартале, 2,6 га в кварталах, прилегающих к Министерству обороны и 1,3 га на улице Артура Мкртчяна.

"Всего уничтожено жилой и общественной постройки на территории общей площадью не менее 18,3 гектаров. Около 40 многоэтажных многоквартирных домов, не менее 100 частных домовладений, десятки магазинов, кафе и других объектов общественного назначения. Мы не говорим уже о сносе зданий Парламента и гостиницы "Армения" на площади Возрождения и строительстве на их месте некоего конгресс-центра, изуродовавшего архитектурный ансамбль центральной площади Степанакерта", - обратил внимание экс-министр.

Однако, не смотря на это, он выразил убеждение, что арцахский народ еще вернется и отстроит Родину, вопреки масштабам разрушений, учиненных оккупационным правительством Азербайджана в Степанакерте. "Мы вернем Арцах Армении и заново отстроим свою страну, даже если вы полностью разрушите ее столицу, как это сделали в 1990-1993 годах", - резюмировал Шахвердян.

Напомним, что ранее экс-министр культуры Арцаха Сергей Шахвердян также сигнализировал, что пожары, начавшиеся несколько дней назад в районе Акна, распространились на северо-востоке до села Талыш и на юго- востоке до Джракана и Гадрута, практически, вдоль всей восточной границы Республики Арцах. Как сообщала пресс-служба Министерства культуры Арцаха, в результате этих пожаров под угрозой оказались около 100 историко-культурных памятников.