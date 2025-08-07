Четверг, 7 Августа 2025 13:35

АрмИнфо. В Следственном комитете Армении завершено предварительное расследование уголовного дела в отношении 18 руководителей и участников движения "Священная борьба". Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В СК напомнили, что в ходе предварительного расследования уголовного дела в отношении 18 руководителей и участников движения было возбуждено уголовное преследование по части 1 статьи 43-308 Уголовного кодекса (подготовка к терроризму) и части 1 статьи 43-419 Уголовного кодекса (подготовка к захвату власти).

В отношении 17 лиц в качестве меры пресечения избрано заключение под стражу, а в отношении 1 лица - административный надзор и подписка о невыезде.

Уголовное дело в отношении 18 лиц направлено с обвинительным заключением надзорному прокурору с ходатайством об его утверждении и передаче в суд для рассмотрения по существу.