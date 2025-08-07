Четверг, 7 Августа 2025 13:12

АрмИнфо. В Ванадзоре будет реконструирован стадион, который будет приведен в соответствие со стандартами УЕФА.

Как отмечается в обосновании проекта решения правительства РА, принятого 7 августа, проект предусматривает срочную закупку от одного лица проектно-сметной документации на реконструкцию стадиона. Необходимость в этом обусловлена проведением в Армении в 2029 году чемпионата мира по футболу среди юношей. Ранее Федерации футбола Армении и Грузии подали совместную заявку, и УЕФА подтвердил поддержку заявки. Однако для окончательного ее утверждения необходимо также выполнение условий, необходимых для проведения такого чемпионата в стране. Главным условием является наличие стадиона 4-й категории УЕФА. В результате длительных переговоров и исследований был выбран город Ванадзор, где уже имеется старый неиспользуемый стадион на 3000 мест. Было принято решение о реконструкции существующего стадиона и строительстве новой трибуны, что позволит нарастить количество зрительских мест до 10 тысяч.

Ранее было принято решение поручить разработку проектно-сметной документации зарубежным компаниям, имеющим международный опыт проектирования и строительства аналогичных стадионов. С этой целью МОНКС РА получило два ценовых предложения: от The stadium Consultancy B.V. и VenueEra Holding LLC. Министерство провело устные и письменные переговоры с обеими компаниями, и, поскольку содержание обоих предложений было идентичным, выбрало в качестве проектировщика компанию, представившую наименьшее ценовое предложение VenueEra Holding, которая займется поектированием.

Проектировщик предложил начальную цену в размере 612 000 евро, которая была снижена до 593 040 евро, из которых 98 840,0 евро пришлось на подготовку проекта и 494 200,0 евро - на проектирование. При этом проектировщик предложил дополнительную скидку в размере 15 480 евро в случае, если аванс составит 40%. Весь процесс проектирования планируется реализовать за 8 месяцев. Учитывая, что проект подлежит как простой градостроительной экспертизе, так и государственной комплексной экспертизе, строительные работы в лучшем случае смогут начаться в середине июня 2026 года. Согласно предложениям, полученным от обеих компаний, строительство продлится 24 месяца.