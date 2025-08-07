Четверг, 7 Августа 2025 12:56

АрмИнфо. Территория в Ереване, прилегающая к телебашне, будет передана на баланс ГНКО "Айантар" Министерства окружающей среды РА. Решение об этом принято на заседании правительства РА 7 августа.

Как отметил в своем выступлении министр территориального управления и инфраструктур РА Давид Худатян, 8 мая 2025 года Антикоррупционный суд РА удовлетворил иск Генпрокуратуры о признании недействительным договора купли-продажи, заключенного 13 апреля 2005 года между мэром Еревана и Кареном Искандаряном. На основании решения от 20 июня 2025 года было зарегистрировано право собственности Республики Армения на земельный участок площадью 1,7730 га, прилегающий к телебашне на улице Г. Овсепяна в городе Ереване. Одновременно было предложено рассмотреть вопрос о передаче недвижимого имущества в ведение Комитета по управлению государственным имуществом.

Новым решение исполнительной власти предлагается передать земельный участок площадью Министерству окружающей среды РА и предоставить его в безвозмездное пользование государственной некоммерческой организации "Айантар".

В этой связи, генеральный прокурор РА Анна Вардапетян отметила, что речь идет о территории площадью в 1,7 гектаров. Приближенная к кадастровой стоимость этой территории составляет $2, 686 млн. Генпрокурор подчеркнула, что данная территория у телебашни является уже пятой по счету, возвращенной государству. В результате, государству было возвращено порядка 7 гектаров земли на общую сумму, приближенную к кадастровой, равной 3 млрд драмам.