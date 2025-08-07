Четверг, 7 Августа 2025 12:12

АрмИнфо. Как бы власти Азербайджана ни пытались свести к минимуму турецкий фактор, сам президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по разным поводам говорил о своей ключевой роли в ходе агрессии против Арцаха 2023 года.

Такое мнение на своей странице в Фейсбук выразил депутат Национального собрания от оппозиционной фракции "Честь имею" Тигран Абрамян в связи с присвоением генералу турецкой армии очередного звания. Как пояснил депутат, эта новость не вызвала бы интереса, если бы он не был официально представлен в качестве советника министра обороны Азербайджана.

В этом ключе оппозиционер также напомнил, что у Азербайджана и Турции есть 5-летняя программа интеграции двух армий и создания армии НАТО по турецкой модели (2020-2025 годы), которая должна завершиться в этом году.

"Кроме того, турецкие военные принимали участие в 44-дневной войне против Арцаха, дислоцировались на оккупированных Шушинском и Кашатагском направлении в 2020-2023 годах, участвовали в операции по оккупации Арцаха в сентябре 2023 года, и оказывали большое влияние на принятие решений Генеральным штабом Азербайджана", - добавил Абрамян.

Напомним, что 19 сентября 2023 года Азербайджан под предлогом "антитеррористической операции" предпринял очередной акт агрессии в отношении Арцаха. Этому предшествовала практически 10-и месячная блокада непризнанной республики. С начавшей осенью 2020 года вражеской агрессии, которая в сентябре 2023 года завершилась полной этнической чисткой Арцаха, свыше 150 тысяч арцахцев лишились Родины и стали беженцами.