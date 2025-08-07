Четверг, 7 Августа 2025 12:11

АрмИнфо. Россия не только не собирается покидать Южный Кавказ, но и считает свое региональное присутствие здесь геополитическим "естественным правом", основанным на историческом и стратегическом восприятии. Такое мнение в связи с предстоящим визитом премьер-министра Никола Пашиняна в Вашингтон на своей странице в Фейсбук выразил бывший председатель Комитета государственных доходов Армении Давид Ананян.

Экс-председатель КГД обратил внимание, что запланированная под эгидой президента США Дональда Трампа встреча между Николом Пашиняном и президентом Ильхамом Алиевым уже преподносится в мировых СМИ как поворотный момент в установлении мира в рамках затяжного конфликта между Арменией и Азербайджаном. Как напомнил Ананян, в СМИ муссируется информация, что в рамках этих встреч готовится подписание некого документа, который по своему формату будет соглашением. "На самом же деле, фактически и по содержанию он станет политическим заявлением о намерении подписать "мирный договор". По сути, не конечная точка, но начало нового эпизода между странами", - пояснил Ананян.

Экс-глава КГД обратил внимание, что все это происходит в сложной геополитической динамике. В этом ключе он напомнил, что есть также информация о предполагаемой встречи между Трампом и президентом России Владимиром Путиным, в рамках которой пройдет обсуждение урегулирования войны в Украине. "Если эта встреча действительно состоится, то она ознаменует не только начало нового этапа американо-российских отношений, но и внесет большие коррективы в карту соглашений на Южном Кавказе", - считает экс-глава КГД.

Ананян заметил, что все эти события наталкивают на вопрос о том, существует ли логика определенного сочетания действий между Москвой и Вашингтоном. Экс-глава КГД считает, что если США действительно собираются сформировать новую "архитектуру мира" в регионе через Трампа или других лиц, Москва вряд ли проигнорирует это или молча примет.

"И именно здесь возможно не противодействие, а молчаливое согласие, с четкими границами: кто, где и в какой степени должен оказывать влияние. Тем не менее, любой анализ на этом этапе должен избегать преувеличенных прогнозов. Еще раз доказано, что в современном мире ничто не является однозначным: язык дипломатии часто скрывает те реальные силовые или мягкие расчеты, на которых основаны подобные встречи. Следовательно, ничего нельзя переоценивать, но тем более никого нельзя недооценивать. Мы живем в период, когда иллюзии могут быть фатальными, а трезвый и глубокий анализ может спасти жизнь", - резюмировал Ананян.

Напомним, что ранее пресс-служба армянского правительства сообщила, что премьер-министр Армении Никол Пашинян с 7 по 8 августа посетит США. В Вашингтоне, согласно источнику, состоится двухсторонняя встреча Пашиняна с президентом США Дональдом Трампом, а также трехсторонняя встреча с участием президента Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Между тем, Middle East Eye (MEE) со ссылкой на региональные источники, знакомые с ситуацией, анонсировал подписание между Ереваном и Баку Меморандума о взаимопонимании в Вашингтоне в пятницу. Отмечалось, что это обеспечит Трампу дипломатическое достижение, к которому он стремится в регионе с прошлого месяца.