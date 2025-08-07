Четверг, 7 Августа 2025 11:05

АрмИнфо. Трёхсторонняя встреча Пашинян-Алиев-Трамп, запланированная на 7-8 августа в Вашингтоне, преподносится как инициатива по " формированию мира, процветания и экономического сотрудничества". Об этом на своей странице в Facebook написал политолог Сурен Суренянц.

Однако, по его словам, на самом деле речь идёт не о "мирном договоре", а о судьбоносном для Армении политическом повороте. "Важнейшим пунктом закулисной повестки дня, судя по всему, станет вопрос о дороге через Сюник. Это преподносится как экономическая возможность, но по своей сути может стать величайшим вызовом суверенитету Армении", - отметил политолог.

Он считает, что всем известна личная повестка президента США Дональда Трампа, касающаяся Нобелевской премии мира. "Но есть и более глубокая геополитическая проблема: США стремятся вытеснить Россию и Иран с Южного Кавказа, усиливая своё влияние за счёт транспортных и энергетических коридоров. Сюникская дорога становится частью не только региональной, но и глобальной стратегии, инструментом изоляции Ирана и давления на Россию. Наиболее крупными бенефициарами этого процесса являются Баку и Анкара. Они получают Туранский коридор, соединяющий Турцию с Центральной Азией через Азербайджан и Нахичевань, реализует неоднократно провозглашенную Эрдоганом программу "интеграции тюркского мира". Азербайджан получает стратегический коридор без каких-либо взаимных уступок, поскольку это будет не классическая дорога, а дорога с особым статусом и международными гарантиями. Для Армении опасности в этом процессе будут только накапливаться. Модель международного контроля над Сюникской дорогой (с западным мониторингом) может превратиться в фактический "особый статус", что в будущем приведет к территориальным спорам. Армения оказывается в центре глобального конфликта интересов, что делает ее не субъектом, а объектом игры. Любая эскалация в треугольнике США-Россия- Иран станет для нас первым ударом.

Потеря системы безопасности. Азербайджан, воспользовавшись этим процессом, усилит давление на Армению по другим направлениям, предъявляя новые требования.

Символично, что всё это происходит в то время, когда трехстороннее заявление от 9 ноября 2020 года, при всех его недостатках, фактически вытесняется из процесса. Этот документ, по сути, предполагал взаимность: Лачинский коридор в обмен на дорогу через Сюник, а также минимальные гарантии сохранения армянской идентичности Арцаха. А сегодня модель, предложенная Вашингтоном, - это односторонняя уступка без какой-либо эквивалентной компенсации или механизма безопасности",

- отметил политолог.

Суренянц заметил, что премьер-министр РА Никол Пашинян попытается представить этот документ как историческое достижение и сделать его главным козырем для воспроизводства на выборах 2026 года. Но, с другой стороны, усилится общественная поляризация, поскольку большинство не воспримет подобные компромиссы как шаг, обеспечивающий безопасность. Это может привести к глубокому внутреннему кризису и политическим потрясениям, которые ослабят государство, сделав его более уязвимым для внешнего воздействия. "Таким образом, вашингтонская встреча - это не только переговоры, но и центр стратегической игры, где решается будущее армянской государственности. Неправильное решение может стать приговором для поколений", - подчеркнул политолог.