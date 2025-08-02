Суббота, 2 Августа 2025 15:17

АрмИнфо. Второй президент Армении Роберт Кочарян - не объединяющая, а деконсолидирующая сила, присутствие которой затрудняет возможную консолидацию оппозиционного лагеря. Такого мнения придерживается политолог Сурен Суренянц.

<Вчера я с большим вниманием следил за интервью второго президента Роберта Кочаряна, ожидая услышать решения, формулы общественной консолидации.

К сожалению, мои ожидания не оправдались, поскольку Кочарян не смог преодолеть комплекс переоценки собственной политической роли>, - написал политолог в соцсети.

В частности, отмечает Суренянц, Роберт Кочарян констатирует, что сегодня на политическом поле сформировались два крупных блока: Блок <Армения> и создаваемая Самвелом Карапетяном политсила.

Однако, считает он, факты показывают совершенно иную картину. <Реальное положение дел следующее: блок <Армения>, после выборов 2021

года лишился второй партии: его покинула <Возрожденная Армения>. Из-за фактора Кочаряна сложилась неоднозначная ситуация внутри АРФД, в элите и рядах которой, похоже, нет однозначного консенсуса относительно лидерства второго президента>, - отметил он.

В политическом или институциональном плане, указывает политолог, блок <Армения>, не участвовал ни в каких выборах в органы местного самоуправления с 2021 года, не участвовал в выборах в Ереване и Гюмри, не участвовал в самой масштабной <Священной борьбе>, не поддерживает процесс импичмента, <приводя нелогичные объяснения, создавая искусственный контраст между процессом импичмента и выборами 2026 года.>

<Сегодня блок <Армения> фактически действует только в формате парламентской фракции и не имеет организованной политической деятельности или институциональной структуры.

Блок <Армения> на данный момент - это не крупное формирование, а парламентский остаток.

В таком случае, о каком <большом формировании> говорит Кочарян?>, - задается вопросом Суренянц.

Касаясь политсилы, создаваемой Карапетяна, он пишет: <Кочарян считает <большим формированием> силу, которая пока не существует: нет зарегистрированной партии, нет идеологии и программы, нет структуры и общественных активность. Единственное преимущество Карапетяна - финансовые ресурсы - пока не трансформировано в политический капитал>

<Нарождающаяся сила Самвела Карапетяна, безусловно, имеет потенциал, но о каком влиянии можно говорить, если эта сила не существует даже в легальном поле?>, вопрошает он.

По его мнению, реальный контекст тезиса Кочаряна состоит в том, что он пытается создать впечатление, что политическое поле поляризуется вокруг него. Но на самом деле, его изоляция в поле <Дашнакцутюн> очевидна, другие партии и лица избегают выступать с ним на одной платформе, его заявления скорее создают иллюзию роли, чем отражают реальность, замечает он.

<Кочарян - не консолидирующая, а деконсолидирующая сила, чьё присутствие затрудняет возможную консолидацию оппозиционного лагеря. Его тезис о <двух больших блоках> не подкреплён фактами.

Блок <Армения> практически не действует, сила Самвела Карапетяна ещё не родилась. И <Фундаментальные изменения> политического поля еще ждут своих реальных акторов, а не иллюзий>, - написал Сурен Суренянц.