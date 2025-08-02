Суббота, 2 Августа 2025 13:43

АрмИнфо. У Самвела Карапетяна нет политического опыта, но есть большой опыт управления крупными системами. Об этом 1 августа во время интервью телеканалу <5-й канал> заявил второй президент Армении Роберт Кочарянк коснувшись перспектив Карапетяна на политической арене РА. По мнению Кочаряна, будет создана политическая команда, в которую включат людей с определённым политическим опытом. И, возможно, как они сами заявляют, будет сформирована команда технократов - что станет чем-то новым в нашем политическом поле.

<Построить с нуля бизнес такого масштаба - это означает, что у человека есть дар, чутье в управлении, способность выстраивать отношения с правильными людьми>, - отметил Кочарян.

Анализируя текущее политическое поле, экс-президент указал, что в последние месяцы много говорили о возможном объединении разных мелких партий.

<Было общее восприятие, что существует одна крупная сила - блок <Армения>. По результатам опросов видно, что примерно 50% избирателей либо разочарованы, либо хотят увидеть новые лица в политике, либо запутались в теме <старых и новых>. Все участники политического поля нацелились именно на эти 50%. При этом назывались некоторые малые политические единицы, которые могли бы заинтересовать эту довольно большую электоральную массу>, - сказал он.

В связи с этим, считает Кочарян, появление Самвела Карапетяна на политической арене, по сути, во многом отвечает на этот запрос: он - новое лицо, человек, добившийся успеха в жизни, обладающий широкой известностью и хорошей репутацией. Это очень хорошая база для формирования новой политической силы. Все остальное зависит от того, как они будут работать.

<По сути, сегодня в политическом поле уже есть два крупных объединения: одно - блок <Армения>, другое - формирующаяся сила Самвела Карапетяна, масштабы которой пока трудно предсказать. Потенциал у нее большой, все зависит от того, как они организуют свою работу. Это фундаментальное изменение в политическом поле, потому что тот электорат, вокруг которого пытались объединиться разные малые политические силы, теперь для них резко сократился>, - подчеркнул Роберт Кочарян.