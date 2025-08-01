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 Пятница, 1 Августа 2025 17:38
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Армянский правовед рассказала, какой будет "цена" невыполнения решения арбитража по ЭСА Карапетяна

Армянский правовед рассказала, какой будет "цена" невыполнения решения арбитража по ЭСА Карапетяна

АрмИнфо. В Международном праве, в отличие от внутригосударственного права, нет службы принудительного исполнения, то есть нет органа, который обеспечивал бы исполнение решения, если ответчик отказывается его выполнять и сегодня этим пользуются власти Армении. Такое мнение на своей странице в Фейсбук выразила правовед Гоар Мелоян в связи с игнорированием правительством Армении решения Стокгольмского арбитража по ЗАО "Электрические сети Армении" (ЭСА).

В этом ключе правовед обратила внимание, что в случае, когда истец обращается в суд или арбитраж и одновременно ходатайствует о применении мер обеспечения иска, а суд, в свою очередь, удовлетворяет это ходатайство, то это позитивная новость для истца, но негативная для ответчика. Как пояснила Мелоян, это значит, что власти Армении уже должны были предпринять какие-то действия по возвращению управления над ЭСА владельцу.

"В этом контексте остается самый сложный вопрос, который является ахиллесовой пятой Международного инвестиционного права и Международного права в нынешнем миропорядке и правопорядке: исполнение решений Международных судов и трибуналов", - подчеркнула правовед.

Как заметила Мелоян, в этом случае вопрос заключается в том, какова "цена" невыполнения решения арбитража. В связи с этим она обратила внимание, что в Международном инвестиционном праве есть аналогичные прецеденты, и заверила, что изучение всех этих случаев показывает, что государства рано или поздно вынуждены выполнять решения Арбитражного суда, если истец стремится восстановить свои нарушенные права. "Из анализа Гражданского процессуального кодекса Армении и Закона Армении "О коммерческом арбитраже" становится очевидно, что в очень ограниченных случаях может быть принято решение о невыполнении решения Стокгольмского арбитража до тех пор, пока указанное решение не будет признано судом страны", - уверена Мелоян.

В этом ключе она заметила, что уже ходят слухи, что власти попытаются использовать положение "о противоречии общественному порядку", предусмотренное подпунктом "б" пункта 2 части 1 статьи 36 Закона "О коммерческом арбитраже",  утверждая, что решение вышеупомянутого арбитража противоречит суверенитету Армении.

Однако, как обратила внимание Мелоян, в Международном инвестиционном праве положение о "противоречии общественному порядку" всегда толковалось и будет толковаться в узком смысле, поскольку в противном случае любое государство может отказаться выполнять нежелательные арбитражные решения, ссылаясь на широкое, пространственное и манипулятивное толкование этому положению.

""Ограничение суверенитета" никогда не может упоминаться как "противоречащее общественному порядку", поскольку Армения, подписав соответствующее соглашение с Кипром и делегировав споры, вытекающие из него, уже взяла на себя обязательства по ограничению своего суверенитета в этом вопросе. То есть, ратифицировав Конвенцию "о признании и исполнении иностранных арбитражных решений", Армения дала согласие на выполнение международных арбитражных решений в спорах, возникающих с кипрскими инвесторами", - пояснила правовед.

В этом ключе она заметила, что в данной ситуации нет другого решения, кроме восстановления прав бизнесмена Самвела Карапетяна и признания действий правительства Армении незаконными, вопреки попыткам армянских властей продолжить свои незаконные действия.

Напомним, что глава группы компаний "Ташир" Самвел Карапетян и его семья выиграли арбитражный спор против правительства Армении по делу об огосударствлении ЭСА. Рассмотрение дела проходило в Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма (SCC) на основании Соглашения между Арменией и Кипром о поощрении и взаимной защите инвестиций от 18 января 1995 года. Суд постановил, что Армения обязана воздержаться от применения поправок, недавно принятых парламентом в законы "Об энергетике" и "Об органе по регулированию общественных услуг", а также от любых дальнейших шагов, направленных на изъятие активов ЭСА.

Тем не менее, правительство Армении, заявило, что решение Стокгольмского арбитража не будет выполнено.  В заявлении армянского кабмина, в частности, подчеркивается: "Уважая обеспечительные меры, применяемые иностранными арбитражными решениями, все должны руководствоваться законодательством Республики Армения и международными договорами, устанавливающими правила и процедуры признания и исполнения арбитражных решений". 

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