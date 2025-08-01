Пятница, 1 Августа 2025 17:35

АрмИнфо. Следственный комитет Республики Армения завершил предварительное расследование по уголовному делу, возбужденному в связи с поступившим из Службы национальной безопасности Республики Армения сообщением о приготовлении к убийству. Отметим, что речь идет об обвинении, выдвинутом против предпринимателя Степана Самвеляна в рамках дела о покушении на лидера партии "Республика" Арама Саркисяна.

Согласно информации следственного органа, в ходе предварительного расследования по уголовному делу были получены очевидные фактические данные о том, что С.С. готовил убийство А.С. в июле 2025 года.

В частности, в целях незаконного лишения жизни А.С. и подготовки к убийству, С.С. при неизвестных обстоятельствах умышленно приобрел и хранил в своем доме одну боевую ручную гранату заводского изготовления типа <Ф-1> с одним детонатором типа <УЗРГМ>, являющуюся орудием преступления и боеприпасом.

<Затем С.С. для совершения убийства А.С. используя боевую гранату, не сумев установить адрес его проживания, начал осмотр его служебного помещения в г. Ереване и прилегающей к нему территории, неоднократно посещая с этой целью прилегающую к нему территорию. В отсутствие А.С. в служебном помещении, С.С. по не зависящим от него обстоятельствам не смог приступить к совершению объективной стороны преступления, предусмотренной умыслом, и дальнейшие действия были предотвращены, поскольку орудие преступления - боевая ручная граната, являющаяся оружием, - было обнаружено у него при совместном с сотрудниками СНБ обыске жилища С.С.>, - говорится в сообщении.

В отношении С.С. возбуждено публичное уголовное преследование по ч. 1 ст. 43-155 (подготовка к убийству) и ч. 1 ст. 335 (незаконный оборот огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов и иных материалов, устройств, предметов) Уголовного кодекса.

В отношении последнего избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело направлено надзирающему прокурору с обвинительным заключением.

Напомним, что предприниматель Степан Самвелян, арестованный по делу об организации покушения на лидера партии "Республика" Арама Саркисяна, отвергает выдвинутое против него обвинение. Ранее адвокат Заруи Постанджян сообщила, что состояние Степана Самвеляна резко ухудшилось в Следственном комитете. На место происшествия прибыла бригада скорой помощи для оказания первой помощи. По словам адвоката, Самвелян тяжело болен: он перенес инфаркт и инсульт, в результате чего у мужчины имеются проблемы с координацией и памятью, нарушена речь. Как считает Постанджян, весь процесс в отношении Самвеляна - незаконный: предпринимателя прослушивали, а обвинение выстроено на основании "прослушки" и обнаруженной при обыске в его доме боевой гранаты.

Также отметим, что Самвелян, согласно видеозаписям в сети, обвинял Арама Саркисяна в хищении части его бизнеса. Он также осуждал действия властей Армении и тех, кто им содействует.