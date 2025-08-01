Пятница, 1 Августа 2025 14:26

АрмИнфо. В городе Сисиан 10 августа уже в четвертый раз состоится армяно-иранский культурный и кулинарный фестиваль "Навасард". Об этом 1 августа на пресс-конференции в Ереване сообщил глава Армянской федерации туризма Мехак Апресян.

По его словам, в этом году ожидается проведение фестиваля с большим охватом и с организацией различных мероприятий. Начало фестиваля, где будет представлено около ста павильонов с армянской и иранской кухней и предметами искусства, как сообщил Аперсян, запланировано в 16:00. "Кроме того, участников фестиваля ожидают культурные мероприятия и музыкальные представления. А на следующий день, 11 августа, участники фестиваля смогут отправиться к историческому памятнику в Сисиане - Караундж, где им представится возможность увидеть созвездие Айка", - рассказал глава Армянской федерации туризма.

Он также придал большое значению активному участию в фестивале иранской стороны, которая, по его словам, с каждым разом проявляет всё большую заинтересованность. "Организация подобных фестивалей имеет большое значение, особенно сейчас. Фестиваль способствует к децентрализации туристов из Еревана в другие регионы Армении, а также способствует экономической активности общин, развитию и сохранению культурных ценностей, и узнаваемости. Помимо этого, он также развеивает опасения туристов касательно предостережений, которые распространяет официальные страницы МИД стран. В частности, на их сайтах области Сюника, Вайоц Дзора, Гегаркуника и Тавуша обрамлены красной каймой. Однако такие мероприятия завлекают тысячи туристов и снова доказывают, что международная общественность наслаждается путешествиями по Армении и чувствует себя безопасно", - подчеркнул Апресян.

В свою очередь президент общественной организации "Развитие и сохранение армянских кулинарных традиций" Седрак Мамулян рассказал, что в рамках фестиваля также запланирован кулинарный конкурс. "Как показывает практика, благодаря таким мероприятиям, особенно различным конкурсам, образуются связи. Более того отмечу, что кулинария также позволяет выходить на обсуждение и других очень важных тем", - заверил Мамулян.

Касаясь конкретных блюд, которые будут представлены в рамках фестиваля, он в качестве примера привел армянское блюдо хариса (пшеница с куриным мясом, которая варится до полного разваривания пшеницы), отметив, что в этом году она будет отличаться способом своего приготовления. "На этот раз она не будет разварена до конца. Это своего рода обряд, который предвещает отсутствие в следующем году войн", - пояснил президент общественной организации.

В ходе конференции председателя Комитета по туризму Министерства экономики Армении Лусине Геворгян представила также динамику посещений страны и влияния подобных фестивалей на ее тенденции. Так, по ее словам, с каждым годом на 10% и более увеличивается количество туристов, приезжающих в Армению из других стран.

Представляя конкретные данные, Геворгян сообщила, что в прошлом году Армению посетили 180 000 туристов из Ирана, что на 30 000 больше аналогичного периода 2023 году. Тогда в Армению приехало 150 000 туристов. "Событийный туризм особенно интересует иностранцев. Туристы в основном участвуют именно в таких мероприятиях. Такой же эффект, например, мы замечаем и во время других фестивалей, например во время винного", - пояснила председатель Комитета по туризму.