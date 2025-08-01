Пятница, 1 Августа 2025 14:23

АрмИнфо. Вопрос дороги через Мегри был внесен в договор о прекращении огня от 9 ноября 2020 года по требованию Азербайджана. Об этом второй президент Армении Роберт Кочарян заявил в интервью 5-у каналу.

"Я просто владею этой информацией. Тема этой дороги стала пунктом 9 заявления от 9 ноября по требованию Азербайджана для создания симметрии с Лачинским коридором.

Мы не должны были проиграть, у Азербайджана не было такого преимущества, говорю вам точно. И он (премьер Армении - ред.), так сказать, разрушил армию под лозунгами улучшения армии, теперь тоже самое делает с церковью", - отметил Кочарян.

Касаясь ареста архиепископа Микаэла Аджапахяна имеющего оппозиционные взгляды, Кочарян заметил, что есть красные линии, которые это правительство легко перешло.

"Я много думал, я так и не понял, какая связь между обетом безбрачия и безопасностью страны, я так и не нашёл этой связи. Никол Пашинян её находит", - заметил Кочарян.

При этом он уверен, что прокуратура сегодня является не частью судебно-правовой системы, а пропагандисткой машиной правящей силы "Гражданский договор".

Полное интервью Кочарян, в котором были затронуты вопросы безопасности Армении, а также внешние и внутренние проблемы выйдет в эфир "5-го канала" сегодня, 1 августа, в 21:20, и будет доступно на всех официальных платформах телеканала.