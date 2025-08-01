Пятница, 1 Августа 2025 11:11

АрмИнфо. Глава Ширакской епархии архиепископ Микаел Аджапахян, арестованный 29 июня по обвинению в призывах, направленных на захват власти и отказ от суверенитета, направил из тюрьмы послание, опубликованное командой его адвокатов.

<Ещё раз благодарен Всевышнему, который сделал меня достойным пройти этот путь искупления и испытаний, всегда находясь рядом со мной и утешая меня Святым Духом. Где скорбь, там и утешение Господа. Мужайтесь, ибо Господь всегда побеждает. Он победит и сейчас, возможно, через таких недостойных служителей, как я. Однако я думаю, что Он не простит жалких приспешников, которые прекрасно ведают, что творят:

Всех без исключения, кто запятнал себя несправедливостью и предвзятостью, в лучшем случае ждет Каносса (акт покаяние, часто - против воли или вынужденное - ред.). И если вы снова окрепнете, вы снова проиграете, ибо Бог с нами>, - написал Аджапахян.

Напомним, что 30 июля Апелляционный суд отклонил жалобу адвокатов на арест архиепископа Микаэла Аджапахяна. Ранее адвокаты архиепископа ходатайствовали либо отменить арест, либо применить альтернативную меру пресечения в отношении Аджапахяна.