Пятница, 1 Августа 2025 11:10

АрмИнфо. Американский сенатор Стив Дейнс написал статью для The Wall Street Journal, в которой рассказал об историческом потенциале мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном и о своей роли в этом вопросе. Дейнс опубликовал статью на своей официальной странице,

В своей статье сенатор констатирует, что президент США Дональд Трамп находится на пороге заключения мирного соглашения на Южном Кавказе между Арменией и Азербайджаном.

"Это стало бы выдающимся достижением - ещё одним шагом к стабильности, способствующим как региональному, так и международному миру, а также экономическим выгодам, распространяющимся далеко за пределы вовлечённых стран. Будучи ранее частью Советского Союза, Армения и Азербайджан с конца 1980-х годов находятся в состоянии вялотекущего конфликта с периодическими вспышками крупномасштабного насилия. Многие попытки заключения мира были непрочными или недальновидными. Предыдущие администрации не придавали региону и мирным переговорам должного приоритета", - отметил законодатель.

Он считает, что администрация Трампа добилась прогресса, сочетая модель "мира через силу", которой придерживается президент, с прагматичной, творческой дипломатией и обещанием светлого будущего для обеих сторон.

"В этом году я посетил обе страны вместе с членами команды господина Трампа. Мы исследовали экономический потенциал региона и содействовали обсуждению некоторых наиболее сложных вопросов мирных переговоров.

Я встретился как с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, так и с премьер- министром Армении Николом Пашиняном, и мы обсудили практические решения. Оба лидера понимают, насколько важен текущий момент, и какие серьёзные возможности открываются перед ними.

Слишком долго Россия играла роль регионального посредника, используя это положение, чтобы поддерживать конфликт и удерживать своих южных соседей в слабом и изолированном состоянии. Сейчас Армения и Азербайджан сбрасывают ярмо российского доминирования и поворачиваются к независимому видению будущего, которое соответствует приоритетам США", - отметил Дейнс.

По его словам, регион будет сам определять своё будущее, в основе которого - партнёрство с США, способное заложить основу процветания не только на Южном Кавказе, но и далеко за его пределами.

"Географическое положение Среднего коридора придаёт ему уникальное стратегическое и экономическое значение. Расположенный между такими противниками США, как Иран и Россия, он представляет собой единственную полосу земли, через которую торговля из Центральной Азии может беспрепятственно направляться на Запад. Пять стран Центральной Азии - Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан и Туркменистан - обладают значительными запасами нефти, природного газа, угля, урана и других ключевых ресурсов.

К этому добавляются крупные месторождения сурьмы, меди, золота, хромитов, марганца, серебра, цинка и других критически важных минералов и редкоземельных элементов в Армении и Азербайджане. При отсутствии конфликта, трансанатолийский трубопровод сможет увеличить свою пропускную способность и доставлять больше энергетических ресурсов региона в Европу, что позволит континенту больше не зависеть от российских поставок. А минеральные ресурсы Южного Кавказа могут снизить зависимость США от Китая", - продолжил сенатор.

Он уверен, что мирное соглашение принесёт экономические и национальные выгоды и Армении, и Азербайджану. Совместные инвестиции создадут рабочие места и обеспечат финансовую стабильность.

"Решимость администрации Трампа помогла создать историческую возможность для этих двух наций. Это предстоящее соглашение изменит ход геополитики таким образом, что принесёт пользу не только Южному Кавказу и Центральной Азии, но и США с нашими союзниками на десятилетия вперёд.

Ради мира и стабильности в регионе и в мире лидеры Армении и Азербайджана должны незамедлительно заключить это соглашение", - заключил сенатор.