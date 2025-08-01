Пятница, 1 Августа 2025 11:08

АрмИнфо. Российский военкор Александр Коц реагируя на угрозы азербайджанского государственного агентства АзерТадж в адрес российского ТАСС предложил снести азербайджанские памятники на территории РФ.

"Азертадж учит ТАСС географии. Аккредитованное до сих пор в России азербайджанское информагентство в ультимативной форме требует от ТАСС писать не "Степанакерт", а "Ханкенди". Речь идет о заголовке "В Степанакерте снесли памятник Айвазовскому".

Собственно, сам памятник агентство ни капли не волнует. И имидж страны, варварски сносящей памятники - тоже. Айвазовскому и причинам сноса памятника там не посвящено больше ни слова", - констатировал журналист в своем телеграм-канале.

По его словам, зато журналисты угрожают "использовать исторические названия городов Калининград (Кёнигсберг), Оренбург (Орынбор), Волгоград (Сарысу), Грозный (Солжа- Гала), Новороссийск (Суджук-Кале), Южно-Сахалинск (Тоёхара), Южно-Курильск (Фурукамаппу), Петрозаводск (Петроскои), Ижевск (Ижкар), реки Волга (Итиль) и целого ряда других наименований".

"Ну, по закону жанра, мы для начала должны снести в этих городах памятники азербайджанским художникам. Есть кто-то уровня Айвазовского, чтоб не мелочиться?", - задался скорее риторическим вопросом военкор.

Памятник работы скульптора Салавата Щербакова (автора московского монумента Гейдару Алиеву) исчез 30 июля - в день рождения художника. В Агентстве по развитию туризма и культуры Ацаха сообщили, что памятник, установленный в 2021 году, был снесен. Агентство назвало снос очередным примером политики по устранению армянского культурного следа в регионе.