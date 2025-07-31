Четверг, 31 Июля 2025 14:35

АрмИнфо. Открытие экстерриториального коридора через Сюник Армении одно их предусловий для нормализации армяно-турецких отношений. Об этом свидетельствуют заявления, сделанные послом Турции в Азербайджане Биролом Акгюном в интервью АПА.

Турецкий дипломат отметил, что процессы нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и Турцией и Арменией следует рассматривать в комплексе и они протекают параллельно.

В этом ключе он напомнил, что в 2022 году были назначены спецпредставители по процессу нормализации отношений между Турцией и Арменией.

"Армения граничит с Азербайджаном и Турцией на востоке и западе, эти границы закрыты. От этого мира выиграют все, но больше всего выиграет Армения. Мы хотим ускорить процесс нормализации. Если будет подписано или парафировано устойчивое мирное соглашение и выполнены условия, касающиеся "Зангезурского коридора", то турецко-армянская граница может быть открыта в подходящее время в результате консультаций между Анкарой и Баку. Это будет зависеть от того, как будет развиваться процесс нормализации", - заключил дипломат.

Мегринский маршрут - проект транспортного маршрута длиной около 40 км через территорию Сюникской области Армении, который бы обеспечил транспортное сообщение между западными районами Азербайджана и его эксклавом Нахиджеванской Автономной Республикой. Открытие транспортных путей в регионе было предусмотрено 9 пунктом трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года лидеров России, Армении и Азербайджана. Меж тем. Азербайджан пытает исказить суть этих договоренностей и заполучить экстерриториальный коридор.