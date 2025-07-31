Четверг, 31 Июля 2025 14:33

АрмИнфо. Рыбоводческое хозяйство, принадлежащее брату экс-премьера Овика Абрамяна, уклонялось от уплаты налогов, сообщает генпрокуратура Армении.

Согласно информации, 24 декабря 2024 года Комитет государственных доходов (КГД) представил сообщение о том, что уполномоченные лица ООО по рыбоводству в Араратской области, принадлежащее брату бывшего премьер-министра Республики Армения Овика Абрамяна - Г.А., уклоняется от уплаты налогов в особо крупном размере. 25 декабря 2024 года уголовное дело по данному сообщению не возбуждено.

Надзирающий прокурор не подтвердил законность отказа в возбуждении уголовного дела и поручил возбудить уголовное дело по статье 290 Уголовного кодекса (неуплата налогов, пошлин и иных платежей) и начать предварительное расследование.

В ходе предварительного расследования органом, осуществляющим производство, были поданы ходатайства в суд о проведении обысков в ряде мест, которые были отклонены судебными решениями. Прокурором были поданы апелляционные жалобы на вышеуказанные судебные акты, которые были удовлетворены.

В результате проведенных процессуальных действий получены фактические данные о том, что фактический руководитель компании, занимающейся рыбоводством в Араратской области, Г.А., в сговоре с директором этой же компании Г.М. и главным бухгалтером М.Г., с целью уклонения от уплаты 143 827 827 драмов налога, подлежащего уплате в государственный бюджет, скрыл объект налогообложения компании и включил искаженные данные в налоговые расчеты.

29 июля 2025 года на основании ходатайств следователя прокурором были возбуждены уголовные дела в отношении Г.А., Г.М. и М.Г. по пунктам 1 и 2 части 3 статьи 290 Уголовного кодекса.

После вынесения вышеуказанных решений Г.А., Г.М. и М.Г. были предъявлены обвинения. В результате они восстановили причиненный государству ущерб в размере 75 000 000 драмов. Расследование продолжается.