Четверг, 31 Июля 2025 13:11

АрмИнфо. Территориальная целостность, суверенитет и юрисдикция РА, конечно, не могут быть переданы на аутсорсинг. Об этом на своей странице в написала пресс-секретарь премьер-министра Армении Назели Багдасарян.

<Заметно, что в армянских СМИ наблюдается некоторая путаница в позиции РА по вопросу разблокирования транспортных коммуникаций региона, и СМИ видят противоречия в заявлениях армянских официальных лиц.

Это вполне объяснимо, поскольку тема имеет множество нюансов, которые порой усложняются в сочетании с определенными терминами: аренда, лизинг, право на строительство, аутсорсинг. Каждый из этих терминов, конечно же, может иметь разное значение в зависимости от того, о чём именно идёт речь>, - написала она.

<Чтобы облегчить понимание вопроса уважаемыми представителями СМИ>, Багдасарян подчеркнула, что Республика Армения никогда не обсуждала, не обсуждает и не будет обсуждать такие варианты транспортных коммуникаций, проходящих через её территорию, которые несовместимы с территориальной целостностью, суверенитетом и юрисдикцией Республики Армения.

<И наоборот, в рамках территориальной целостности, суверенитета и юрисдикции Республика Армения не только обсуждает различные решения по эксплуатации региональных транспортных коммуникаций, но и заинтересована в достижении соглашения по любому из них. Представители Республики Армения, которые говорят, что Армения не обсуждала, не обсуждает и не будет обсуждать этот вопрос, определённо говорят о резолюциях, несовместимых с территориальной целостностью, суверенитетом и юрисдикцией Республики Армения.

Те представители Республики Армения, которые говорят об обсуждениях, имеют в виду резолюции, принимаемые в рамках территориальной целостности, суверенитета и юрисдикции Республики Армения, права на строительство и т.д., о чём премьер-министр Пашинян говорил на пресс-конференции 16 июля.

Территориальная целостность, суверенитет и юрисдикция Республики Армения, конечно, не могут быть переданы на аутсорсинг. Управление железной дорогой, трубопроводами и линиями электропередачи может быть передано. Кстати, обслуживание и управление автомобильными дорогами в Армении сегодня и всегда было передано на аутсорсинг частным компаниям. Другой вопрос, кто и с каким качеством осуществляет это управление. Но это не имеет никакого отношения к обсуждаемой теме>, - резюмировала пресс-секретарь армянского премьера.