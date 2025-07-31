Четверг, 31 Июля 2025 12:53

АрмИнфо. В рамках проекта "Россия с вами" в Армению направлено порядка 140 тонн гуманитарной помощи, предназначенной для насильственно перемещенных жителей Арцаха, в первую очередь для социально уязвимых категорий. Об этом 31 июля на пресс-конференции в Ереване заявила депутат Госдумы России, председатель Совета АНО "Евразия", Алёна Аршинова.

По ее словам, по их расчетам на первом этапе гумпомощь будет предоставлена около 30 000 арцахцам. При этом, Аршинова обратила внимание, что среди участников и волонтеров будут также и перемещенные жители Арцаха. "Именно в беседе с ними стало понятно, в чем больше всего нуждается население и что им необходимо буквально каждый день. В инициативе также примут участие многие организации и волонтеры из Армении", - добавила председатель Совета АНО "Евразия".

В свою очередь руководитель представительства АНО "Русская Гуманитарная Миссия" в Армении Арсений Пронин сообщил, что в этом году инициатива приступает к практической реализации проекта уже сегодня, с 31 июля.

В связи с этим он обратил внимание, что организация довольно глубоко вовлечена в процесс, начиная с 2020 года, после 44-дневной войны, и до насильственного перемещения всего арцахского населения предоставляла гумпомощь в Нагорный Карабах. "140 тонн гумпомощи будут включать предметы первой необходимости: это будут стандартизированные наборы для преодоления начальных нужд. Кроме этого, будут также отдельные наборы, предназначенные для семей с малолетними детьми. При формировании нашей целевой аудитории, повышенное внимание уделялось именно уязвимым группам, то есть многодетным семьям, а также семьям, которые потеряли кормильца, где есть инвалиды, а также одиноким людям. В рамках организации процесса нам удалось сформировать точки в тех населенных пунктах, где проживает основная часть насильственно перемещенных арцахцев ", - заметил Пронин.

По его словам, первый этап будет проходить весь август, и начнется с общины Масис, где планируется посетить все населенные пункты города, где проживают арцахцы. "Благодаря помощи волонтеров в этих населенных пунктах будет проводиться мероприятия по оповещению, чтобы жители были осведомлены о проводимых инициативах. А после завершения работы в этих населенных пунктах, то есть, после завершения первого этапа, мы осуществим обобщение результатов, сделаем определенные выводы и в дальнейшем разработаем дорожную карту, в соответствии с которой будем действовать в рамках следующих инициатив. Другими словами, после августа планируется продолжить нашу акцию ", - подчеркнул руководитель представительства АНО.

Как сообщил волонтер АНО "Евразия" в Армении Арам Гукасян, присоединиться к инициативе могут все, кто желает помочь. Для этого, по его словам, необходимо следить за телеграмм-каналом "Евразия" Армения, а также за объявлениями организаций, с которыми они тесно сотрудничают в рамках этого проекта. Касаясь проблем, с которыми, чаще всего сталкиваются арцахцы, особенно сегодня, он отметил, что в повестке в первую очередь стоит вопрос жилья, а также предоставления медикаментов. "В инициативе, не смотря на тяжелую ситуацию, принимает участие арцахская молодежь, которая поднимает основные вопросы и проблемы, с которыми сталкиваются их соотечественники. Участие молодежи в этой инициативе особенно заметно. В течение года АНО "Евразия" провела уже боле 200 мероприятий в Армении, в которой участвовали свыше 9000 молодых студентов, школьников, активистов. Эта цифра говорит о том, что вовлеченность очень высокая, из Арцаха в том числе", - резюмировал Гукасян.

Напомним, что 19 сентября 2023 года Азербайджан под предлогом "антитеррористической операции" предпринял очередной акт агрессии в отношении Арцаха. Этому предшествовала практически 10-и месячная блокада непризнанной республики. С начавшей осенью 2020 года вражеской агрессии, которая в сентябре 2023 года завершилась полной этнической чисткой Арцаха, свыше 150 тысяч арцахцев лишились Родины и стали беженцами.