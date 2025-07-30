Среда, 30 Июля 2025 17:12

АрмИнфо. Пока правящая в странесила измеряет общественные настроения возможностью обливания водой во время Вардавара или по количеству посещений Севана, темпы экономики и экспорта страны ухудшаются. Так оппозиционный депутат от блока "Армения" Гарник Даниелян прокомментировал заявление главы Минэкономики Геворга Папояна о том, что вопрос экспорта армянского коньяка через Грузию решен.

В частности, как напомнил депутат, министр заявил, что в течение дня с грузинского таможенного пункта Гези выехали 27 машин, загруженных бутилированным коньяком. Между тем, как обратил внимание Даниелян, в результате сложившейся ситуации хозяйствующие субъекты значительно сократили объемы производства и экспорта.

"Недавно я узнал от представителя компании по производству коньяка, что если раньше каждый день на границу отправлялся 1 грузовик, груженный коньяком, то теперь такое же количество грузовиков отправляется в течение 1 месяца", - написал оппозиционер на своей странице в Facebook.

При этом он посетовал на то, что министр, желающий производителям коньяка терпения, представляет статистику автомобилей, покидающих таможенный пункт в Гезе, как свидетельство надлежащего качества армянского коньяка, в то время как Грузия, являясь транзитным государством, не имеет каких-либо полномочий подвергать армянскую продукцию экспертизе. Депутат в связи с этим привел данные Статкомитета Армении, согласно которым, по сравнению с прошлым годом, в стране наблюдается снижение экспорта коньяка и алкогольных напитков.

"Кроме того, так и не было дано полного разъяснения соответствующими органами относительно того, что привело к тому, что грузинская сторона в течение нескольких месяцев препятствовала экспорту армянского коньяка в Россию", - добавил депутат.

Даниелян обратил внимание, что похожая ситуация сложилась и по части сжиженного газа. По словам депутата, в то время как на грузинском контрольно-пропускном пункте затруднен въезд в Армению сотен грузовиков, импортирующих сжиженный газ из России, с каждым днем наблюдается рост его стоимости.

"Это чрезвычайно плохая тенденция, последствия которой для нашей экономики будут иметь необратимые последствия. У нас уже есть статистика, согласно которой промышленное производство сократилось на 12% в первой половине 2025 года, а внешняя торговля - на 45%", - резюмировал оппозиционер.

Отметим, что три месяца армянские производители коньяка и их экспортеры сталкивались с искусственными препятствиями, которые создавала грузинская сторона для армянских производителей, поставляющих коньяк на рынки третьих стран. Десятки армянских фур, груженных этим напитком, неделями простаивали на грузинской таможне. Из-за задержек на досмотре армянские экспортеры терпели большие финансовые убытки. Вопрос частично разрешился после поездки армянской делегации в Тбилиси в конце июня текущего года.

Как сообщал тогда ejc.am со ссылкой на директора аналитического центра ACSES Айказа Фаняна, ограничения на экспорт армянского коньяка через армяно-грузинскую границу имели весьма "банальное" объяснение. "По некоторым данным, отдельные чиновники хотят установить некий контроль над дистрибуцией армянского коньяка. То есть, вместо того, чтобы армянские производители сами экспортировали коньяк в Россию через Грузию, компании, контролируемые самими грузинами, закупали бы этот коньяк и реэкспортировали его, получая определенную комиссию", - отмечал тогда Фанян.