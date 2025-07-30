Среда, 30 Июля 2025 14:16

АрмИнфо. Всеармянский совет по сохранению Армянской Церкви выступил с новым заявлением, в котором осудил кампанию премьер-министра Никола Пашиняна против Армянской Апостольской Церкви (ААЦ).

Как подчеркивается в распространенном Советом заявлении, начатая армянским премьером кампания, переходит от внутреннего давления к внешнему, проявляясь в попытках воздействия на диаспору и влияния на дипломатическую систему. В связи с этим в Совете обратили внимание, что увольнение почетного консула Армении в Екатеринбурге Нарека Спартакяна по сути было связано не с нарушением дипломатической службы, а с моральной позицией, выраженной в защиту Армянской Церкви.

"Совет считает неприемлемым, когда государственная структура наказывает собственного представителя в другой стране всего лишь за защиту Святой Армянской Апостольской Церкви и духовного руководства. В случае с почетным консулом не обеспечивается право на свободное выражение мнения без лишения должности или публичной дискредитации. Это говорит о том, что происходящее является не чем иным, как политической местью и применением давления на основании убеждений. Подобное происходит, когда государственная власть отождествляет моральную позицию с неверностью. Когда защита христианских ценностей становится причиной административных последствий, а молчание - единицей лояльности", - подчеркивается в заявлении Всеармянского совета.

В связи с этим Совет призвал к публичным и прозрачным разъяснениям причин отставки почетного консула Нарека Спартакяна. В Совете подчеркнули, что наличие политических мотивов подлежит расследованию как на внутригосударственном, так и на международном уровне.

Всеармянский совет по сохранению Армянской Церкви также отреагировал на инициативу премьера по организации митинга в центре Вагаршапата. В Совете выразили обеспокоенность тем, что этот вопрос остается в повестке на фоне ряда правовых, моральных вопросов и проблем безопасности. "Данный митинг нельзя рассматривать как беспристрастную или "мирную церемонию", учитывая, что ему предшествовали деструктивная риторика, давление и необоснованные обвинения против ААЦ и Католикоса Всех Армян Гарегина Второго", - подчеркивается в заявлении.

В связи с вышесказанным Всеармянский совет по сохранению Армянской церкви подтвердил непоколебимость духовного единства, сформировавшегося вокруг Первопрестольного Святого Эчмиадзина. "Наши священнослужители и общины в диаспоре поддерживают Святой Эчмиадзин как духовный центр всего армянства. Защита ААЦ не ограничивается полномочиями защиты официальных границ, а является ответственным выбором каждого армянина, который остается верным истине и религиозным ценностям", - резюмировали в Совете.

Напомним, что ранее сайт URA.RU сообщил о том, что из Екатеринбурга отзывают почетного консула Армении Нарека Спартакяна. По данным источника, причиной стало его несогласие с позицией руководства страны в отношении Армянской апостольской церкви и арестом мецената из России Самвела Карапетяна, который поддержал ААЦ.

Добавим, что армянский премьер в рамках своей антицерковной кампании,запущенной в конце мая этого года, заявил о готовности возглавить процесс по отстранению от трона Католикоса всех армян. 7 июля в армянских СМИ началась тиражироваться информация, что в ближайшее время силовики предпримут еще одну атаку на Армянскую Апостольскую Церковь.