Среда, 30 Июля 2025 11:40

АрмИнфо. Бывший глава общины Сисиан Сюникской области незаконно продал земли своему приближенному, сообщает МВД Армении.

В частности, экс-глава общины, нарушив запрет, установленный Земельным кодексом, представил на утверждение Совету старейшин в сентябре 2021 года, и получив согласие, продал на аукционе около 4,6 гектара пастбищ общего пользования, расположенных в административных границах общины, одному из своих приближенных. Стоимость отчуждения пастбища составила 661 тысячу драмов, хотя его рыночная стоимость составляла около 16 миллионов драмов.

В результате противоправных действий был причинен ущерб законным интересам общины в особо крупном размере.

Составленные материалы направлены в Антикоррупционный комитет. Возбуждено уголовное дело по статье <Злоупотребление властью или служебными полномочиями, либо использование влияния, полученного в результате злоупотребления должностным лицом или превышение им должностных полномочий>. <Обстоятельства выясняются в ходе предварительного расследования>, - говорится в сообщении.