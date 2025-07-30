Среда, 30 Июля 2025 11:33

АрмИнфо. Министр здравоохранения Анаит Аванесян и посол Ирана в Армении Мехди Собхани в ходе встречи в Ереване договорились закрепить сотрудничество между странами в сфере здравоохранения, подписав в ближайшее время меморандум между центрами экспертизы лекарственных средств.

Как сообщили в пресс-службе Минздрава Армении, в связи с этим Аванесян обратила внимание, что договоренности, достигнутые ранее с иранскими коллегами на международных площадках, уже претворяются в жизнь практическими шагами. Министр отметила наличие большого спроса лекарств иранского производства, а также товаров медицинского назначения на армянском рынке, заметив активность их регистрации в последнее время.

В свою очередь посол заявил о готовности сотрудничать с армянской стороной в фармацевтической области, в производстве и экспорте медицинских изделий, а также в области предоставления медицинской помощи и обмена опытом. Собхани обратил внимание, что лекарства и медицинские устройства, произведенные в Иране в сфере здравоохранения, обеспечивают конкурентные позиции в разных странах.