Среда, 30 Июля 2025 11:19

АрмИнфо. Около 850 скаутов 12-го Всеобщего армянского физкультурного союза (ВАФС), известного в мире под названием Homenetmen совершили паломничество в Первопрестольный Святой Эчмиадзин в сопровождении членов Центрального правления.

Как сообщает пресс-канцелярия Первопрестольного Эчмиадзина, по этому случаю, под председательством Его Святейшества Верховного Патриарха и Католикоса Всех Армян Гарегина II в кафедральном соборе состоялась церемония благословения участников игр.

"Чрезвычайно важно ваше участие в подобных упражнениях и соревнованиях, которые являются средством укрепления тела и, благодаря последовательному труду, выносливости и силе духа, достижения будущих побед. Упражнения и соревнования также являются средством укрепления души, чтобы, уповая на Бога, выдерживать все испытания и трудности и неуклонно двигаться к победе. Поэтому подобные мероприятия, организуемые периодически, по своему значению и миссии значат больше, чем просто спортивные соревнований", - отметил Армянский Патриарх в завершении встречи.

Говоря о многочисленных трудностях и проблемах, с которыми сталкиваются армянский народ и родина, Его Святейшество подчеркнул, что в результате Арцахской войны родина по-прежнему сталкивается с серьезными вызовами безопасности, перемещенные армяне Арцаха испытывают нужду, в общественной жизни углубляются разобщенность и нетерпимость, а чувство неуверенности в будущем становится все более тревожным.

"Мы убеждены, что справедливость должна восторжествовать, и совместными усилиями мы не должны допустить, чтобы братоубийственная ненависть, ложь и злодеяния восторжествовали в нашей жизни и подорвали национальное единство. Даже в этой тяжелейшей для Родины ситуации не стоит отчаиваться и испытывать разочарование. Вы, родившиеся и выросшие в разных странах мира, а также в Армении и Арцахе, несёте ответственность за строительство светлого будущего нашего народа, за служение своим силам и способностям во имя нации и Родины", - отметил он.

При этом он добавил, что на армянской молодежи возлагается миссия укрепления национального единства, сохранения и обновления плодотворных связей между Арменией и Диаспорой.

"Для успешного выполнения этого обязательства особое значение имеют ваш патриотизм, национальное самосознание, воля и решимость укреплять армянскую государственность, незыблемое сохранение нашей системы ценностей, освящённой веками", - сказал Армянский Патриарх, призвав юных скаутов хранить в своих душах пылающую любовь к родине, черпать силы в родной земле и многовековых святынях, вдохновляться созидательными подвигами наших отцов, хранить верность национальным и духовным ценностям, укреплять в своих сердцах сыновнюю преданность родине, Святой Церкви и Первопрестольному Святому Эчмиадзину.

Его Святейшество также призвал участников сохранять свою национальную идентичность, гордиться армянской историей, наследием, созданным предками, и могучим духом непоколебимой борьбы армянского народа за справедливость и независимую жизнь.

"Всегда мужественно защищайте права нашего народа и его справедливое дело", - призвал Патриарх Всех Армян, выразив признательность организаторам игр и всем, кто ответственен за их самоотверженное и полезное для страны служение.